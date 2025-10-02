FOTO Ovako se mijenjala Nina Morić: Od svjetske manekenke do niza skandala i ispovijesti

Hrvatska manekenka Nina Morić, koja je svjetsku slavu stekla nastupom u spotu Rickyja Martina 'Livin’ la Vida Loca', jednako je poznata po svojoj karijeri kao i po turbulentnom privatnom životu. Bivša supruga talijanskog paparazza Fabrizija Corone u medijima je često otvarala intimne teme, pa i one najosjetljivije.
Zagrebačka manekenka koja već godinama živi u Italiji Nina Morić svjetsku slavu stekla je devedesetih ulogom u spotu Rickyja Martina "Livin la vida loca", a posljednjih godina pozornost javnosti privlači turbulentnim privatnim životom.
Ovih je dana sa svog Instagram profila izbrisala sve fotografije, ostavila je tek tri. U naglascima je istaknula objavu s porukom "Svijet je niskobudžetni film - s lošim glumcima, lošijim scenarijem i redateljem koji je preloš da bi se popravio".
Ta je objava zabrinula njene pratitelje koji se pitaju što je nekoć najuspješnija hrvatska manekenka htjela reći.
Nina je često u javnosti vlastitim izjavama izazivala kontroverze, što je postalo i dio njenog javnog imidža.
Od 2001. do 2007. godine bila je u braku s Fabriziom Coronom, talijanskim paparazzom i kontroverznom osobom. Zajedno imaju sina, Carlosa Mariju. Brak je bio turbulentnan, s čestim prekidima.
Nina je izjavila da je u nekim trenucima seks s Fabriziom Coronom shvaćala kao kaznu, da nije uživala. Također je navela da ju je bivši muž tjerao da pozira gola te da joj je to bila trauma.
Nina je često objavljivala provokativne fotografije, ponekad sa golim dijelovima tijela, izazivajući reakcije javnosti.
Godine 2013. Nina se vjenčala s Massimilianom Dossijem, s kojim je doživjela prometnu nesreću, srećom bez težih posljedica. Brak je trajao dva mjeseca.
Sa samo 17 godina povećala je usne, a kasnije je govorila da je to najveća glupost koju je ikad napravila. Uz usne, korigirala je i nos, ali i obraze.
Kada je imala 19 godina bila je Miss Hrvatske, a s nepunih 20 godina, 1996. je zauzela treće mjesto na izboru ljepote 'Elite model look' u Francuskoj.
