VEĆ SA 17 POVEĆALA USNICE

FOTO Ovako se mijenjala Nina Morić: Od svjetske manekenke do niza skandala i ispovijesti

Hrvatska manekenka Nina Morić, koja je svjetsku slavu stekla nastupom u spotu Rickyja Martina 'Livin’ la Vida Loca', jednako je poznata po svojoj karijeri kao i po turbulentnom privatnom životu. Bivša supruga talijanskog paparazza Fabrizija Corone u medijima je često otvarala intimne teme, pa i one najosjetljivije.
Zagrebačka manekenka koja već godinama živi u Italiji Nina Morić svjetsku slavu stekla je devedesetih ulogom u spotu Rickyja Martina "Livin la vida loca", a posljednjih godina pozornost javnosti privlači turbulentnim privatnim životom. | Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook
