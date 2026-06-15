FOTO Ovako se mijenjala vatrena navijačica Ivana Knoll: U mini bikiniju bodrila Vatrene

Snimatelj je nekoliko sekundi "pratio" Ivanu, a zatim se brzo vratio na reportere. No, u tom trenutku kamera je uhvatila i izraz lica mehaničara McLarena koji je, čini se, dijelio isti "problem". "Kamerman je bio malo ometen, ali je završio jako", glasio je opis uz video koji je za samo nekoliko sati prikupio više od milijun pregleda i više od 16.000 lajkova. | Foto: Instagram