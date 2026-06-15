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FOTO Ovako se mijenjala vatrena navijačica Ivana Knoll: U mini bikiniju bodrila Vatrene

Ivana Knoll postala je poznata zahvaljujući svjetskim nogometnim prvenstvima. Utakmice je sa stadiona počela gledati 2014. godine, no tek je 2022. postala svjetski poznata. Tijekom godina postala je gotovo neprepoznatljiva, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
FOTO Ovako se mijenjala vatrena navijačica Ivana Knoll: U mini bikiniju bodrila Vatrene
Ivana Knoll ponovno je došla na svoje! Proslavila se zahvaljujući svjetskom nogometnom prvenstvu, a sada je ponovno spremna za navijanje. | Foto: instagram
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Ivana Knoll ponovno je došla na svoje! Proslavila se zahvaljujući svjetskom nogometnom prvenstvu, a sada je ponovno spremna za navijanje. | Foto: instagram
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