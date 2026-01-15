FOTO Ovo je cura Mate Rimca. Ima 28 godina. Ekonomistica je. Volontira u Africi i pomaže djeci
Čini se kako je Mate Rimac u novu godinu ušao zaljubljen.Na koncertu 'Glazbeni te zove' u srijedu navečer, u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu, pojavio se u društvu mlade žene uz koju je cijelo vrijeme djelovao opušteno i sretno. Sjedili su blizu, razmjenjivali poglede i povremeno se držali za ruke
Riječ je o Barbara Kotarski, 28-godišnjakinji iz Samobora. Na društvenim mrežama prati je više od 15 tisuća ljudi, a ondje često dijeli trenutke s putovanja, volontiranja i svakodnevice. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL