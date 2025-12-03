Obavijesti

Galerija

Komentari 0
DANAS BI SLAVIO 77

FOTO Ovako se svijet opraštao od slavnog Ozzyja Osbournea

Legenda heavy metal glazbe, Ozzy Osbourne, danas bi slavio 77. rođendan. Ozzy je posljednji koncert održao u srpnju ove godine, samo nekoliko dana prije smrti. Posljednjih godina je bolovao od Parkinsonove bolesti, a obitelj, prijatelji i obožavatelji ostali su u šoku nakon njegove smrti. Odali su mu počast na razne načine, a u njegovu rodnom Birminghamu oprostili su se od njega. U galeriji pogledajte kako se svijet opraštao od "princa tame".
FOTO Ovako se svijet opraštao od slavnog Ozzyja Osbournea
Legendarni Ozzy Osbourne danas bi proslavio 77. rođendan. Preminuo je 22. srpnja ove godine, samo nekoliko dana nakon posljednjeg koncerta. | Foto: DPA/PA/Pixsell
1/51
Legendarni Ozzy Osbourne danas bi proslavio 77. rođendan. Preminuo je 22. srpnja ove godine, samo nekoliko dana nakon posljednjeg koncerta. | Foto: DPA/PA/Pixsell
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025