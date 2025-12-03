FOTO Ovako se svijet opraštao od slavnog Ozzyja Osbournea

Legenda heavy metal glazbe, Ozzy Osbourne, danas bi slavio 77. rođendan. Ozzy je posljednji koncert održao u srpnju ove godine, samo nekoliko dana prije smrti. Posljednjih godina je bolovao od Parkinsonove bolesti, a obitelj, prijatelji i obožavatelji ostali su u šoku nakon njegove smrti. Odali su mu počast na razne načine, a u njegovu rodnom Birminghamu oprostili su se od njega. U galeriji pogledajte kako se svijet opraštao od "princa tame".
Legendarni Ozzy Osbourne danas bi proslavio 77. rođendan. Preminuo je 22. srpnja ove godine, samo nekoliko dana nakon posljednjeg koncerta.
Foto: DPA/PA/Pixsell
|
Foto: DPA/PA/Pixsell
Foto: DPA/PA/Pixsell
Posljednji ispraćaj legendarnog glazbenika održao se u njegovu rodnom Birminghamu 31. srpnja ove godine.
Foto: Jack Taylor
Ozzyjeva supruga i djeca hodala su iza lijesa prema njegovu posljednjem počivalištu.
Foto: Jack Taylor
Brojni obožavatelji preplavili su ulice Birminghama onda te su uzvikivali njegovo ime.
Foto: Jack Taylor
Mnogi od njih bili su u majicama s natpisom "Ozzy", a bacali su cvijeće pred automobil u kojem je bio njegov lijes.
Foto: Isabel Infantes
U Birmingham su stigli njegovi obožavatelji iz svih krajeva svijeta kako bi mu odali počast.
Foto: Jack Taylor
Tjednima nakon odavali su mu počast diljem svijeta. Ozzyja su se sjetili i na festivalu Wacken u Njemačkoj.
Foto: Frank Molter/DPA
Dronovima su ispisali njegovo ime te su istaknuli simboliku koju je Osbourne volio.
Foto: Frank Molter/DPA
Ozzy Osbourne bio je suosnivač benda Black Sabbath 1968. godine te se proslavio kao njihov pjevač.
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Radio je na prvih osam studijskih albuma benda, sve dok ga 1979. godine nisu izbacili zbog problema s drogom i alkoholom.
Foto: Lucy Nicholson
Nakon Black Sabbatha je započeo uspješnu samostalnu karijeru te je surađivao s brojnim kolegama.
Foto: Sachin Ravikumar
Tijekom karijere je prodao preko 100 milijuna kopija albuma, što s Black Sabbathom, što samostalno te je primljen u Rock n' roll Kuću slavnih 2006. godine.
Foto: SACHIN RAVIKUMAR
Sa svojom obitelji je sudjelovao i u reality showu koji je proslavio njegovu suprugu i kćer Kelly.
Foto: Fred Prouser
Ozzy je preminuo 22. srpnja ove godine od posljedica srčanog udara.
Foto: Jack Taylor
