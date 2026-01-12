KAKAV GLAMUR
FOTO Ovako su na Zlatnim globusima zablistale Julia Roberts, J. Lo, Teyana Taylor...
Na 83. dodjeli Zlatnih globusa trijumfirao je film 'Jedna bitka za drugom' P. T. Andersona s pet nagrada, dok su u televizijskim kategorijama najviše priznanja odnijele serije Adolescence i The Pitt. Evo kako su se zvijezde odjenule za crveni tepih i dodjelu.
Jennifer Lopez
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Jennifer Lopez |
Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Jennifer Lopez
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Jacob Elordi
| Foto: Corine Solberg/PRESS ASSOCIATION
Ana de Armas
| Foto: Sthanlee Mirador/PRESS ASSOCIATI
Leonardo DiCaprio
| Foto: Sthanlee Mirador/PRESS ASSOCIATI
Rose Byrne
| Foto: Corine Solberg/PRESS ASSOCIATION
Steven Spielberg i Kristie Macosko Krieger
| Foto: Sthanlee Mirador/PRESS ASSOCIATI
Emma Stone
| Foto: Sthanlee Mirador/PRESS ASSOCIATI
Miley Cyrus
| Foto: Sthanlee Mirador/PRESS ASSOCIATI
John Krasinski i Emily Blunt
| Foto: Corine Solberg/PRESS ASSOCIATION
Amanda Seyfried
| Foto: Corine Solberg/PRESS ASSOCIATION
Timothy Chalamet
| Foto: Sthanlee Mirador/PRESS ASSOCIATI
George i Amal Clooney
| Foto: Sthanlee Mirador/PRESS ASSOCIATI
Owen Cooper
| Foto: Corine Solberg/PRESS ASSOCIATION
Stephen Graham i Hannah Walters
| Foto: Corine Solberg/PRESS ASSOCIATION
Aimee Lou Wood
| Foto: Corine Solberg/PRESS ASSOCIATION
Wunmi Mosaku
| Foto: Corine Solberg/PRESS ASSOCIATION
Jeremy Allen White
| Foto: Sthanlee Mirador/PRESS ASSOCIATI
Julia Roberts
| Foto: Corine Solberg/PRESS ASSOCIATION
Jennifer Lawrence
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Teyana Taylor
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Rhea Seehorn
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Bella Ramsey
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Hailee Stanfield
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS