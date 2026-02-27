FOTO Ove ljepotice zajedno imaju 110 godina, a i danas im tangice stoje kao salivene

Prošlo je 20 godina otkako su se Salma Hayek (59) i Penelope Cruz (51) pojavile u akcijskoj vestern komediji "Odmetnice". Bio je to njihov prvi zajednički projekt, a poznate dame još su od onda velike prijateljice. Osim što oduševljavaju na velikom platnu, obožavatelje nerijetko iznenade i golišavim fotkama na društvenim mrežama.
Film "Odmetnice" objavljen je u veljači 2006. godine.
Snimljena u koprodukciji glasovitog i nagrađivanog francuskog redatelja Luca Bessona koji uz Roberta Marka Kamena potpisuje i scenarij filma, ova akcijska vestern komedija bila je prvi projekt u kojem su zajednički glumile Penelope Cruz i Salma Hayek.
Cruz i Hayek su od tog filma postale nerazdvojne te su velike prijateljice.
Na društvenim mrežama često jedna drugoj pišu dirljive posvete u kojima ističu koliko im znači to prijateljstvo.
Obožavatelji su ih nerijetko i mijenjali, a slavnim ljepoticama to nikada nije smetalo.
Obje oduševljavaju bujnim figurama, a ulazak u šesto desetljeće ni jednoj nije predstavljao prepreku da ističu svoj seksepil.
Hayek i Cruz danas mogu posramiti duplo mlađe kolegice svojim pojavama, a obožavatelji im pišu kako su im omiljene latino glumice.
U nastavku galerije pogledajte sva izdanja ovih ljepotica.
