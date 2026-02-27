Obavijesti

MNOGI IH NA PLATNU MIJEŠAJU

FOTO Ove ljepotice zajedno imaju 110 godina, a i danas im tangice stoje kao salivene

Prošlo je 20 godina otkako su se Salma Hayek (59) i Penelope Cruz (51) pojavile u akcijskoj vestern komediji "Odmetnice". Bio je to njihov prvi zajednički projekt, a poznate dame još su od onda velike prijateljice. Osim što oduševljavaju na velikom platnu, obožavatelje nerijetko iznenade i golišavim fotkama na društvenim mrežama.
Film "Odmetnice" objavljen je u veljači 2006. godine. | Foto: Profimedia
Film "Odmetnice" objavljen je u veljači 2006. godine. | Foto: Profimedia
