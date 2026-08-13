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ŠOKIRALI JAVNOST

FOTO Ove punašne zvijezde drastično su se promijenile: Neki su izgubili i 90 kilograma

Iako su ovi glumci i glumice svjetsku slavu stekli uz brojne kilograme viška, u nekom trenutku svoje karijere odlučili su potpuno promijeniti životne navike i izgubiti brojne kilograme. Jedni su to uspjeli dijetama, drugi vježbanjem, neki uz pomoć lijekova, a rezultati su itekako vidljivi. John Goodman, Seth Rogen, Rebel Wilson i Kathy Bates samo su neki od njih koji su se "prepolovili" proteklih godina. U galeriji pogledajte kako su se mijenjali.
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Celebrity Sightings - California
John Goodman proslavio se ulogama u brojnim serijama, među kojima je i "Roseanne", a svi ga znaju po punašnoj figuri. Njegov put mršavljenja krenuo je još 2007. godine i glumac je otvoreno govorio o svemu. | Foto: Vince Flores/Press Association/PIXSELL
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John Goodman proslavio se ulogama u brojnim serijama, među kojima je i "Roseanne", a svi ga znaju po punašnoj figuri. Njegov put mršavljenja krenuo je još 2007. godine i glumac je otvoreno govorio o svemu. | Foto: Vince Flores/Press Association/PIXSELL
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