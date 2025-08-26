ATRAKTIVNA KOLUMBIJKA
FOTO Ovo je mlađa sestra Sofije Vergare: Sandra je manekenka i glumica, ulazi u reality vode...
Mlađa sestra kolumbijske glumice Sofije Vergara, Sandra Vergara (36), pred novim je izazovom u karijeri. Netflix je nedavno objavio kako Sandra postaje dio realityja "Selling sunset", showa koji je primarno o luksuznim nekretninama, naravno uz dozu drame... Sandra se dosad okušala u glumi, bavila se manekenstvom, radila je kao voditeljica, novinarka, make-up umjetnica... Sandra je zapravo Sofijina rođakinja, ali Sofijina obitelj posvojila ju je dok je još bila dijete nakon što joj je umrla majka...