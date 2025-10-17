Obavijesti

Galerija

Komentari 1
SLAVNI IMPLANTATI

FOTO Ovo su najskuplje grudi u Hollywoodu: Neke od njih su 'vrijedne' više od milijun dolara

Plastične operacije već odavno su glavni hit u svijetu, pogotovo svijetu slavnih, a neke od poznatih dama platile su pozamašne iznose kako bi njihove grudi izgledale baš onako kako one žele. Od Dolly Parton do Carmen Electre, u galeriji provjerite koliko su koštali implantati ovih poznatih žena, a jedna od njih platila je grudi preko čak 1,5 milijuna dolara.
FOTO Ovo su najskuplje grudi u Hollywoodu: Neke od njih su 'vrijedne' više od milijun dolara
Bivša zvijezda serije "Spasilačka služba", Carmen Electra, na prvoj operaciji grudi je bila krajem 90-ih. Onda je isticala kako se htjela osjećati bolje u svom tijelu te je htjela imati više samopouzdanja. | Foto: PA/PIXSELL
1/28
Bivša zvijezda serije "Spasilačka služba", Carmen Electra, na prvoj operaciji grudi je bila krajem 90-ih. Onda je isticala kako se htjela osjećati bolje u svom tijelu te je htjela imati više samopouzdanja. | Foto: PA/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025