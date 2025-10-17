FOTO Ovo su najskuplje grudi u Hollywoodu: Neke od njih su 'vrijedne' više od milijun dolara

Plastične operacije već odavno su glavni hit u svijetu, pogotovo svijetu slavnih, a neke od poznatih dama platile su pozamašne iznose kako bi njihove grudi izgledale baš onako kako one žele. Od Dolly Parton do Carmen Electre, u galeriji provjerite koliko su koštali implantati ovih poznatih žena, a jedna od njih platila je grudi preko čak 1,5 milijuna dolara.
Bivša zvijezda serije "Spasilačka služba", Carmen Electra, na prvoj operaciji grudi je bila krajem 90-ih. Onda je isticala kako se htjela osjećati bolje u svom tijelu te je htjela imati više samopouzdanja.
| Foto: PA/PIXSELL
|
Foto: PA/PIXSELL
| Foto: PA/PIXSELL
- Nisam htjela imati prevelike grudi, samo da su veće. Smatram da sam i prije imala dobre grudi, ali su bile premale - komentirala je Electra jednom prilikom.
| Foto: O'Connor/PressAssociation/PIXSELL
Njezin bivši suprug, glazbenik Dave Navarro, želio je da joj grudi budu još veće, no ona to nije htjela. Plastičnu operaciju platila je oko 10.000 dolara.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Kelly Rowland proslavila se u grupi Destiny’s Child, a platila je oko 15.000 dolara implantate. Kaže kako je o povećanju grudi razmišljala od svoje 18. godine.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Njezina majka, kao i majka kolegice Beyonce, savjetovale su joj da dobro promisli o operaciji prije nego što ide "pod nož". Dugo vremena je razmišljala.
| Foto: PA/Pixsell
Rowland ističe kako je sretna što je povećala grudi te da se bolje osjeća u svojoj koži.
| Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie
Denise Richards kaže kako je bila na tri operacije prije nego što je bila potpuno zadovoljna rezultatom.
| Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Pretpostavlja se kako je Denise na operacije potrošila oko 25.000 dolara. Na prvoj operaciji je bila s 19 godina, no tada je požalila jer se nije dobro raspitala o svemu. Nakon operacije je imala komplikacije zbog nestručnosti liječnika koji su joj ugradili implantate.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Tek je s trećom operacijom bila zadovoljna. Istaknula je kako je tako htjela da joj grudi izgledaju kada je prvi put otišla "pod nož". Puno je uložila u svoj izgled, ali na kraju svega zbog operacija ne žali.
| Foto: Donna Ward
Pjevačica i reality zvijezda Heidi Montag nije bila zadovoljna prvom operacijom grudi, već je htjela imati bujnije poprsje. Kaže kako je odmalena htjela imati velike grudi, no to joj je bilo nedostižno.
| Foto: pixsell
Nekoliko je puta bila na operacijama te je povećavala i smanjivala grudi više nego što je trebalo. Na kraju kaže kako žali što je uopće ikada bila na operacijama.
| Foto: C3396 Boesl
Montag je na operacije potrošila oko 30.000 dolara, a 2013. godine je smanjila grudi i više ih nije povećavala. Veličina C je nešto čime je zadovoljna zasad.
| Foto: gotpap/starmaxinc.com
Pamela Anderson kaže kako je oduvijek bila prirodna, a samo je grudi operirala. Njezine operacije svojedobno su bile najpopularnije što se holivudskih zvijezda tiče.
| Foto: Paul Smith/PRESS ASSOCIATION
Godine 1990. povećala je poprsje, no devet godina kasnije maknula je implantate. Htjela je izgledati što prirodnije.
| Foto: JK/PRESS ASSOCIATION
Predomišljala se ponovno te je 2004. godine opet bila na operaciji povećanja grudi, a tada je imala najveći broj košarice. Na kraju je sve implantate maknula, a na zahvate je potrošila ukupno oko 35.000 dolara.
| Foto: Frank Griffin/PRESS ASSOCIATION
Pjevačica Dolly Parton uvijek je otvoreno govorila o povećanju grudi i ostalim plastičnim operacijama. Za svoje grudi čak ima i osiguranje.
| Foto: Â© Curtis Hilbun / AFF-USA.COM
Prema navodima američkih medija, Parton je operacije grudi platila ukupno čak 600.000 dolara. Istaknula je u jednom intervjuu kako na grudi gleda kao na "dobro poslovanje".
| Foto: Curtis Hilbun/PRESS ASSOCIATION
- Bavim se zabavnom industrijom i moje grudi su također na pozornici sa mnom. Prava su atrakcija i mislim da bih ostala bez dijela poslova da ih uklonim - komentirala je slavna pjevačica jednom prilikom.
| Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION
Pokojna diva Tina Turner svaki je dio svoga tijela osigurala svojedobno. Glas je osigurala na 3,2 milijuna dolara, a noge na tri milijuna.
| Foto: AJM/Press Association/PIXSELL
Prema navodima američkih medija, na grudi je "iskeširala" oko 790.000 dolara za osiguranje 2000. godine uoči turneje.
| Foto: ROSE PROUSER/REUTERS
Njezin glasnogovornik je komentirao kako u tome ne vidi ništa sporno. Istaknuo je kako je Tina Turner vrijedna kao "suho zlato" te ne vidi problem u tome što se onda osigurala.
| Foto: Niall Carson/Press Association/PIXSELL
Reality zvijezda Holly Madison osigurala je svoje grudi na milijun dolara 2011. godine. Ističe kako je malo prije toga čula da zvijezde osiguravaju dijelove tijela te je pomislila da bi mogla učiniti isto.
| Foto: pixsell/ilsutracija
- Da se bilo što dogodi mojim grudima, odmah bi ostala bez posla. Odlučila sam zaštititi svoje grudi jer sam u njih itekako uložila - komentirala je Madison.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Holly Madison je inače bivša djevojka pokojnog vlasnika Playboy carstva, Hugha Hefnera. Dugo godina je u zabavnoj industriji, a ne skriva kako je svjesna činjenice da su joj grudi primarni izvor prihoda.
| Foto: Press Association/Press Association/PIXSELL
"Kraljica popa" ima najskuplje grudi u Hollywoodu. Prema nekim navodima, Madonna je osigurala svaki dio svog tijela.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Poprsje je osigurala na čak 1,8 milijuna dolara. Iako je posljednjih godina na udaru kritika zbog plastičnih operacija, Madonnu to ne brine. Nikada nije otkrila koliko je točno platila operacije, no cijena osiguranja je jasna.
| Foto: Instagram/
Osim grudi, Madonna je bila na nekoliko drugih estetskih zahvata, no rijetko o tome priča. U intervjuima se gotovo nikada nije osvrnula ni na povećanje grudi.
| Foto: Instagram