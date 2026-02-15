FOTO Ovo su svi pobjednici Dore

Iza nas su dvije polufinalne večeri Dore. Večeras na zagrebačkom Prisavlju slijedi finale i nastavlja se dobro poznato ludilo - navijanje, seciranje pjesama već nakon prve minute te rasprave o nastupima, stajlingu i eurovizijskim šansama. Dora ponovno postaje glavna tema večeri, društvenih mreža i kafića, mjesta na kojem se u isto vrijeme rađaju nade i gase očekivanja. U tom ozračju uzbuđenja, nostalgije i vječnog 'možda je baš ovo ta godina', vrijedi se prisjetiti svih onih koji su od 1993. godine s ove pozornice izašli kao pobjednici.
Povijesno prvo izdanje hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije održano je posljednjeg dana veljače 1993. godine u Kristalnoj dvorani u Opatiji.
| Foto: Privatni album/
Povijesno prvo izdanje hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije održano je posljednjeg dana veljače 1993. godine u Kristalnoj dvorani u Opatiji. |
Foto: Privatni album/
Povijesno prvo izdanje hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije održano je posljednjeg dana veljače 1993. godine u Kristalnoj dvorani u Opatiji.
| Foto: Privatni album/
Prvu Doru vodili su Sanja Doležal, Frano Lasić i Ljudevit Grgurić Grga, a pobjeda je Maji Blagdan izmakla za dlaku. Trijumf je odnijela grupa Put s pjesmom 'Don't ever cry'.
| Foto: Privatni album/
Tony Cetinski s pjesmom 'Nek te zagrli netko sretniji' je završio na šestom mjestu, a Nina Badrić s 'Ostavljam te' jedno mjesto iza njega.
| Foto: Privatni album/
Dora se 1994. ponovno održala u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner, a kroz večer su gledatelje vodili Danijela Trbović i Ljudevit Grgurić Grga. Tony Cetinski ponovno se prijavio, osvojio najviše glasova i s pjesmom 'Nek’ ti bude ljubav sva' na Euroviziji zauzeo 16. mjesto.
| Foto: YouTube
I Dora 1995. održana je u Opatiji. Pobjedu su odnijeli Magazin i Lidija Horvat-Dunjko s pjesmom 'Nostalgija', dok je drugo mjesto pripalo Oliveru Dragojeviću. Na Euroviziji u Irskoj hrvatska je pjesma osvojila tri maksimalne ocjene iz Malte, Slovenije i Španjolske te na kraju završila na visokom šestom mjestu.
| Foto: YouTube
Na četvrtoj Dori, održanoj 1996. godine, pobjedu je uvjerljivo odnijela Maja Blagdan s pjesmom 'Sveta ljubav'. Na Euroviziji u Norveškoj ostvarila je tad najbolji rezultat Hrvatske, četvrto mjesto u finalu s osvojenih 98 bodova. Zanimljivo, unatoč visokom plasmanu, Hrvatska te godine nije dobila nijednu maksimalnu ocjenu od 12 bodova.
| Foto: YouTube/screenshot
Dora 1997. donijela je pobjedu riječkoj grupi E.N.I., koja je s pjesmom 'Probudi me' osvojila ukupno 170 bodova. Maja Blagdan ponovno se natjecala, ali je s pjesmom 'Za nas' završila na trećem mjestu. Na Euroviziji E.N.I. nije ostvario zapaženiji rezultat te je Hrvatska natjecanje završila na 17. mjestu.
| Foto: YouTube
Dora 1998. protekla je u znaku Danijele Martinović, koja je s pjesmom 'Neka mi ne svane' uvjerljivo odnijela pobjedu. Na Euroviziji u Ujedinjenom Kraljevstvu osvojila je visoko peto mjesto.
| Foto: YouTube
Nakon šest godina održavanja u Opatiji, natjecanje se 1999. preselilo u Zagreb. Pobjedu je s uvjerljivih 207 bodova odnijela Doris Dragović s pjesmom 'Marija Magdalena'. Na Euroviziji u Jeruzalemu osvojila je četvrto mjesto.
| Foto: YouTube
Dora 2000. donijela je pobjedu Goranu Karanu s pjesmom 'Kad zaspu anđeli'. Na Euroviziji u Švedskoj osvojio je deveto mjesto.
| Foto: YouTube
Dora 2001. završila je pobjedom Vanne s pjesmom 'Strings of My Heart'. Na Euroviziji u Danskoj Hrvatska je te godine osvojila deseto mjesto.
| Foto: YouTube
Na Dori 2002. godine pobjedu je odnijela Vesna Pisarović s pjesmom 'Sasvim sigurna'. Za nastup na Euroviziji odlučila je pjesmu izvesti na engleskom jeziku pod nazivom 'Everything I Want', s kojom je Hrvatska te godine osvojila 11. mjesto.
| Foto: YouTube
Dora 2003. donijela je promjene u formatu natjecanja, koje se te godine održavalo kroz tri večeri. Dvije polufinalne i finale.
| Foto: youtube screenshot
U finalu se predstavilo 12 pjesama, a pobjedu je odnijela Claudia Beni s pjesmom 'Više nisam tvoja'. Na Euroviziji u Latviji Hrvatska je s tim nastupom zauzela 15. mjesto.
| Foto: youtube screenshot
Dora 2004. završila je tijesnom pobjedom Ivana Mikulića s pjesmom 'You Are The Only One', koji je slavio s tek nekoliko bodova prednosti ispred grupe Karma. Na Euroviziji u Istanbulu Hrvatska je te godine podijelila 12. mjesto s Maltom.
| Foto: YouTube
Dora 2005. godine donijela je pobjedu Borisu Novkoviću, koji je uz pratnju članova ansambla Lado izveo pjesmu 'Vukovi umiru sami'.
| Foto: boris scitar
Na Euroviziji u Kijevu Hrvatska je s tim nastupom osvojila 11. mjesto u finalu.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Doru 2006. mnogi pamte po Severininoj pobjedi s pjesmom 'Moja štikla'.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Zahvaljujući 11. mjestu Borisa Novkovića godinu ranije te odustajanju Srbije i Crne Gore, Hrvatska je imala izravan plasman u finale Eurovizije, gdje je Severina natjecanje završila na 12. mjestu.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Dora 2007., četrnaesta po redu, završila je pobjedom grupe Dragonfly i Dade Topića s pjesmom 'Vjerujem u ljubav'.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Engleska verzija pjesme, izvedena na Euroviziji, nije se uspjela plasirati u finale.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Dora 2008. donijela je pobjedu sastavu Kraljevi ulice uz 75 Cents s pjesmom 'Romansa'. Na Euroviziji su osvojili 21. mjesto, čime se nastavio niz skromnih rezultata koji se, nažalost, nije prekinuo ni u godinama koje su uslijedile.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Dora 2009. završila je pobjedom Igora Cukrova, koji je u duetu s Andreom Šušnjarom izveo pjesmu 'Lijepa Tena'.
| Foto: Nel Pavletic/24sata
Program je vodila Nevena Rendeli, čiji je izbor plave haljine otvorenih leđa izazvao brojne komentare i kritike te postao jedna od popratnih tema večeri
| Foto: Nel Pavletic/24sata
Foto Goran Kovacic/Vecernji list
Dora 2010. bila je obilježena brojnim očekivanjima i zakulisnim pričama.
| Foto: Nel Pavletic/24sata
Kao favoritkinja se isticala tad sedamnaestogodišnja Franka Batelić, čiji je nastup trebao završiti spektakularnim vatrometom i pirotehničkim efektima.
| Foto: Nel Pavletic/24sata
Do najavljenog spektakla ipak nije došlo. Prema tvrdnjama pirotehničara, netko je dirao instalacije, a među izvođačima su se pojavile i glasine da je u sve bio umiješan netko od konkurenata.
| Foto: Nel Pavletic/24sata
Na kraju je pobjedu odnijela grupa Feminnem s pjesmom 'Lako je sve'. Zanimljivo je da su Feminnemke već 2005. godine nastupile na Euroviziji, predstavljajući Bosnu i Hercegovinu s pjesmom 'Call Me'.
| Foto: Nel Pavletic/24sata
Dora 2011. donijela je radikalnu promjenu formata. Nakon što je grupa Feminnem 2010. u Oslu s pjesmom 'Lako je sve' ostala bez plasmana u finale, HRT je odlučio promijeniti način izbora hrvatskog predstavnika. Umjesto klasičnog nacionalnog finala, uveden je televizijski format reality showa 'Idemo na Eurosong'.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
U završnici je pobjedu odnijela Daria Kinzer s pjesmom 'Celebrate', koja je tako izborila nastup na Euroviziji u Düsseldorfu.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Niz loših plasmana za Hrvatsku na Euroviziji započeo je još 2007. godine. Daria Kinzer je 2011. završila na 34. mjestu, a godinu kasnije nešto bolji, ali i dalje nedovoljan rezultat ostvarila je Nina Badrić. S pjesmom 'Nebo' u Bakuu se plasirala na 29. mjesto.
| Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Klapa s mora 2013. godine nije uspjela prekinuti niz loših hrvatskih rezultata na Euroviziji. S pjesmom 'Mižerja' završili su na 33. mjestu.
| Foto: YouTube
Pobjednica prve sezone showa 'The Voice Hrvatska' i hrvatska predstavnica na Euroviziji 2016., Nina Kraljić, s pjesmom 'Lighthouse' donijela je dugoočekivani povratak u finale.
| Foto: Britta Pedersen/DPA (arhivska fotografija)
Unatoč tom uspjehu završila je među najlošijima, na 23. mjestu.
| Foto: Britta Pedersen/DPA (arhivska fotografija)
Jacques Houdek s pjesmom 'My Friend' predstavljao je Hrvatsku na Euroviziji 2017. godine. Nakon više sudjelovanja na Dori, to mu je bio prvi nastup na eurovizijskoj pozornici, gdje se uspio plasirati u finale i Hrvatskoj donijeti 13. mjesto.
| Foto: Julian Stratenschulte/DPA
Franka Batelić predstavljala je Hrvatsku na Euroviziji 2018. godine s pjesmom 'Crazy'. Natjecanje je završila na 38. mjestu.
| Foto: PEDRO NUNES/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Splićanin Roko Blažević i njegov singl 'The Dream' svidjeli su se hrvatskoj publici i osvojili prvo mjesto na Dori 2019. godine, ali u Europi se nisu proslavili.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Roko nije uspio izboriti finale, završio je na 33. mjestu.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Iako je pobijedio na Dori 2020. godine, zbog širenja zaraze koronavirusa Damir Kedžo jednostavno nije imao sreće.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Eurovizija 2020. godine bila je otkazana te pjevač nije imao priliku predstaviti Hrvatsku i pokazati se na europskoj sceni.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Pobjeda Albine Grčić na Dori 2021. godine s pjesmom 'Tick-Tock' izazvala je skandal.
| Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW/Dalibor Urukalović/Pixsell
Hrvatsku verziju pjesme potpisala je Tihana Buklijaš Bakić, a englesku Max Cinnamon.
| Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW/Dalibor Urukalović/Pixsell
Iako je Albina svoju pobjedu odnijela sa uvjerljivo najviše glasova, Nina Kraljić tvrdila je kako je natjecanje potpuno namješteno.
| Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW/Dalibor Urukalović/Pixsell
Mia Dimšić pobijedila je 2022. godine na Dori. Njezina pjesma ‘Guilty Pleasure’ je zbog sličnosti s hitom ‘Willow’ Taylor Swift izazvala je burne reakcije publike.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Neki su je čak proglasili plagijatom, no Mia je to odmah oštro demantirala.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Pobjedu na Dori 2023. odnio je Let 3 s pjesmom 'Mama ŠČ!', koja je Hrvatskoj donijela jedan od najupečatljivijih nastupa posljednjih godina.
| Foto: Renato Branđolica
Na Euroviziji u Liverpoolu završili su na 13. mjestu.
| Foto: Renato Branđolica
Od stručnih žirija osvojili su 11 bodova, dok ih je publika nagradila s čak 112 bodova.
| Foto: Renato Branđolica
Foto Renato Branđolica
Foto Renato Branđolica
Dora 2024. donijela je trenutak kakav se rijetko pamti.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Baby Lasagna, pravim imenom Marko Purišić, u natjecanje je ušao gotovo neprimjetno, kao rezerva, a izašao kao apsolutni favorit publike.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
S pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim' pomeo je konkurenciju i na Dori i kasnije na Euroviziji, gdje je u Malmöu 'zapalio' dvoranu i publiku diljem Europe.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Hrvatska je te godine osvojila visoko drugo mjesto.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Pobjednik prošlogodišnje Dore je Marko Bošnjak.
| Foto: Denis Balibouse
S pjesmom 'Poison Cake' nije se uspio plasirati u finale Eurovizije u švicarskom Baselu te je natjecanje završio na 29. mjestu.
| Foto: Denis Balibouse
Foto Jens Büttner/DPA