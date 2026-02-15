Obavijesti

Galerija

Komentari 2
POČETAK EUROVIZIJSKE PRIČE

FOTO Ovo su svi pobjednici Dore

Iza nas su dvije polufinalne večeri Dore. Večeras na zagrebačkom Prisavlju slijedi finale i nastavlja se dobro poznato ludilo - navijanje, seciranje pjesama već nakon prve minute te rasprave o nastupima, stajlingu i eurovizijskim šansama. Dora ponovno postaje glavna tema večeri, društvenih mreža i kafića, mjesta na kojem se u isto vrijeme rađaju nade i gase očekivanja. U tom ozračju uzbuđenja, nostalgije i vječnog 'možda je baš ovo ta godina', vrijedi se prisjetiti svih onih koji su od 1993. godine s ove pozornice izašli kao pobjednici.
FOTO Ovo su svi pobjednici Dore
Povijesno prvo izdanje hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije održano je posljednjeg dana veljače 1993. godine u Kristalnoj dvorani u Opatiji. | Foto: Privatni album/
1/67
Povijesno prvo izdanje hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije održano je posljednjeg dana veljače 1993. godine u Kristalnoj dvorani u Opatiji. | Foto: Privatni album/
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026