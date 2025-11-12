Obavijesti

Galerija

Komentari 1
DUCHESS

FOTO Kolindin muž, Leonarda Boban, misice: Evo tko je bio na reviji Snježane Schillinger

U srijedu navečer održana je dugoočekivana i jedinstvena modna revije brenda Duchess modne dizajnerice i poduzetnice Snježane Schillinger u Muzeju grada Zagreba. Događaj je privukao mnoge poznate koji su spremno pozirali fotografima. Pogledajte tko je sve stigao...
Zagreb: Modna revija Duchessa u MGZ
U srijedu navečer u Muzeju grada Zagreba održana je modna revija brenda Duchess Snježane Schillinger. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/56
U srijedu navečer u Muzeju grada Zagreba održana je modna revija brenda Duchess Snježane Schillinger. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025