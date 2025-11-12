DUCHESS
FOTO Kolindin muž, Leonarda Boban, misice: Evo tko je bio na reviji Snježane Schillinger
U srijedu navečer održana je dugoočekivana i jedinstvena modna revije brenda Duchess modne dizajnerice i poduzetnice Snježane Schillinger u Muzeju grada Zagreba. Događaj je privukao mnoge poznate koji su spremno pozirali fotografima. Pogledajte tko je sve stigao...
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Na reviju su stigla brojna poznata lica hrvatske estrade.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Svi su bili dobro raspoloženi i spremni za poziranja.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Snježanine su revije iz sezone u sezonu sve posjećenije, pa se uvijek traži stolac više pored modne piste.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Snježana se voli kreativno izražavati u smislu organizacije, pa se ovog puta odvažila manekenke poslati 'u šetnju' kroz postav izložbe.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Modna revija kao takva najveća je reklama. Kolekciju prezentirati u takvom jedinstvenom prostoru, a još nikad manekenke nisu šetale Muzejem grada Zagreba u ovoj funkciji, svakako je i odraz poštovanja klijenata, kupaca i gostiju kojima se obraćamo na reviji, rekla je za 24sata poduzetnica Schillinger.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
