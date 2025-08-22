KIŠOBRAN IM JE MODNI DODATAK
FOTO Pljusak u Sarajevu? Ma, sitnica za filmske zvijezde! Evo glamura jačeg od oblaka...
Sarajevo je u četvrtak navečer zablistalo filmskim sjajem, unatoč kiši koja je neumorno padala nad glavnim gradom Bosne i Hercegovine. Ni pljusak ni mokar crveni tepih nisu spriječili glumačke zvijezde i poznata lica da prošetaju ispred Narodnog pozorišta na 31. Sarajevo Film Festivalu. Publika je tako mogla vidjeti Tarika Filipovića, Milenu Radulović, Joška Lokasa, Jasmina Gelju, Jovanu Stojiljković, Sanju Mikitišin, Zlatana Vidovića, braću Paskaljević te mnoge druge koji su unijeli dašak glamura u kišnu sarajevsku večer.