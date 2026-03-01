FOTO Pogledajte 24 fotografije koje su obilježile tjedan: Duboki dekoltei i dalje u prvom planu...

Tjedan iza nas nagradio nas je brojnim novostima u svijetu showbiza, ali slavne dame ponovno su ukrale svu pozornost svojim fotkama na kojima su više toga otkrile, nego skrile. Prisjetimo se najboljih trenutaka...
Bianca Censori prošetala se Los Angelesom u srebrnoj mini suknji, bijelom grudnjaku i visokim potpetica, a grudi su joj više virile vani nego što su bile u grudnjaku.
| Foto: SPOT, SOVE
Foto: SPOT, SOVE
| Foto: SPOT, SOVE
Jelena Karleuša članica je stručnog žirija glazbenog natjecanja 'Pinkove zvezde', a prošlog je tjedna na snimanje stigla u barbi rozom izdanju.
| Foto: Antonio Ahel
Glumac i redatelj Dragan Bjelogrlić izbio je iz ruke TikTokera mobitel, nakon što ga je provocirao. Sve se zbilo u utorak u jednom kafiću u centru Beograda.
| Foto: Screenshot/Canva
Nakon nedavna razvoda od Sofije Dacić, srce Severininog bivšeg supruga Igora Kojića navodno je ukrala Riječanka Nikolina Šaponja (27). Njih dvoje uživali su u jednom restoranu, gdje su se držali za ruke i nisu skidali osmijeh s lica.
| Foto: Facebook/Nikolina Šaponja
Kylie Jenner ponovno je oduševila svoje pratitelje u kombinaciji od koje je mnogima zastao dah. Crna haljina naglasila joj je dekolte, a odjenula ju je za dodjelu nagrada BAFTA.
| Foto: Instagram
Bugarski pjevač Azis objavio je fotografije kojima je pokazao nove grudi, još uvijek natečene nakon operacije. Podsjetimo, prije 3 godine Azis je objavio duet sa Severinom.
| Foto: Instagram/Azis
Lidija Bačić objavila je u srijedu novu pjesmu 'Vučji osmijeh' i vrlo atraktivan spot.
| Foto: promo
Zvijezda serije 'Emily u Parizu' Lily Collins dobila je ulogu legendarne holivudske zvijezde Audrey Hepburn u novom biografskom filmu.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Poznati violončelist Stjepan Hauser odlično se zabavlja i kod odrađuje trening, ali i vježba svirati violončelo. To izvodi u isto vrijeme, ni manje ni više nego na površini mora, vozeći vodeni bicikl.
| Foto: Stjepan Hauser/Instagram
Twerkerica Sarah Seifert je na TikToku rekla kako se prijavila za posao čistačice, no dobila je odbijenicu. U videu je objavila i navodni e-mail koji je dobila od tvrtke, a koji je šokirao njezine pratitelje.
| Foto: Dubravka Petric/PIXSELL (ILUSTRACIJA)
Poznati hrvatski influencer Sandi Pego otišao je u Tursku kako bi dovršio proces transplantacije kose, koji je uspješno započeo prije nekoliko godina.
| Foto: Instagram
Glazbenik Mahir Kapetanović prvi je ovosezonski pobjednik 'Večere za 5', a osvojio je 70 bodova.
| Foto: rtl
Drugog dana ovotjedne zagrebačke 'Večere za 5' kandidate je iznenadila vrckava Lukrecia Pernar kada je skinula odjeću i uskočila u bazen kod domaćice Nataše.
| Foto: RTL/screenshot
Ivana Knoll je na društvenim mrežama objavila snimku na kojoj pozira u preuskom bikiniju. Istaknula je svoje bujne grudi koje je minijaturni bikiniji jedva zadržao.
| Foto: Instagram
Na izboru Miss Grada Zagreba, koji je održan 27. veljače, titulu najljepše ponijela je Anđelina Nosić, dok je za prvu pratilju proglašena Paola Les.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Mlada glazbenica Lu Dedić (24), kći preminulog glazbenika Matija Dedić i unuka legendarne Gabi Novak i glazbenog velikana Arsena Dedić, na društvenim mrežama objavila je novu fotku koja je odmah privukla pozornost.
| Foto: Instagram
Belgijska autorica Charlotte Van Looy objavila je da ona i sportski novinar Ruben Van Gucht, bivši suprug Blanke Vlašić, očekuju svoje prvo dijete.
| Foto: Instagram
Bujna Slavonka Claudia Rivier je podijelila fotke sa svog seksi zimovanja, a na jednoj od njih pozirala je na balkonu potpuno gola. No da se ne prehladi, ogrnula se prekrivačem.
| Foto: Instagram
Maja Šuput i Šime Elez ponovno su bili na romantičnom putovanju, ovog puta u Parizu, koji je postao njihova modna pista.
| Foto: Instagram
'Meni je non stop vruće... Za to sam se dobro obukla. Ali se nisam dobro obukla za wc, a trudnice znaju što to znači', napisala je pjevačica Lana Jurčević uz ovu fotku. Lana će uskoro roditi drugo dijete.
| Foto: Instagram
Glumica Sydney Sweeneye ponovo je pozirala u svojoj liniji donjeg rublja SRYN, a snimila je vruće scene. Skidala je sve sa sebe i fotkala se u grudnjaku i tangicama.
| Foto: Sydney Sweeney / Instagram
Pjevačica Žanamari pozirala je u bundi, ali ispod nje je nosila topić i jako kratke hlače.
| Foto: Instagram
U povijesnoj zgradi Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu na Trgu Republike Hrvatske u petak je održana dugo očekivana premijera Verdijeve Aide, točno 130 godina nakon njezine prve izvedbe na istoj pozornici.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Američka glazbena zvijezda Megan Thee Stallion stigla je na Tjedan mode u Milanu u izazovnoj modnoj kombinaciji koja je privukla sve poglede.
| Foto: PROFIMEDIA