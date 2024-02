FOTO Pogledajte kako je Baby Lasagna izgledao u počecima

Marko Purišić, umjetničkog imena Baby Lasagna, godinama je bio gitarist u hrvatskom rock bendu Manntra. Manntri se pridružio prije punoljetnosti, 2011. U tom periodu bio je poznat pod nadimkom Pure. 2014., s 18 godina, imao je prvi veliki glazbeni angažman. Koliko se od tada promijenio, najbolje pokazuju fotografije.

Baby Lasagna (lijevo) u pulskom klubu Uljanik, na devetom festivalu rock glazbe Viva la Pola.

Foto: Heni Tade/HaloPix/PIXSELL

- Od samog početka i prvih proba Marko Purišić Pure je bio član ovog benda, ali nekako je na kraju ispalo da smo trojac (ili tronožac ili kako god) ali sa velikom srećom predstavljamo novog/starog člana Marka i Manntra je od danas četveročlani band i molimo novinare da nam se tako počnu obrobraćati! Hvala i dobrodošao - najavili su ga 2013. uz fotografiju na kojoj je Purišić još imao dugu kosu.

Manntra je vrlo uspješna u Njemačkoj, na sceni takozvanog nu-metal pravca. Poznata je i kao prvi bend iz Hrvatske koji je, nakon više od trideset godina, ostvario plasman na Službenu top-listu albuma u Njemačkoj prema podacima koje izlistava Offiziele Deutsche Charts.

Članovi grupe Manntra su albumom War of the Heathens, na izvještaju s datumom od 29. rujna 2023., nadmašili tjedne rezultate od niza svjetski poznatih izvođača kao što su Rammstein, Harry Styles, Thirty Seconds to Mars, Linkin Park, Miley Cyrus.

Godine 2019. natjecali su se na Dori i završili na četvrtom mjestu. Marko je službeno bio član benda od 2013. do 2016. (iako je aktivno sudjelovao od 2011.) i zatim ponovno od 2018. do 2022.