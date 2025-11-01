Obavijesti

Galerija

Komentari 0
Finalist 'Života na vagi'

FOTO Pogledajte kakvu je transformaciju prošao Ante

Kandidat devete sezone ‘Života na vagi’ pokazao je da prava motivacija dolazi iz ljubavi prema obitelji, kao i sinu kojem želi biti životni uzor. Nakon napetog i napornog dvoboja protiv Marije u emisiji uživo, Ante je postao četvrti finalist. Na prvom vaganju imao je 164,6 kilograma, a ukupno je izgubio 39,7 kilograma.
FOTO Pogledajte kakvu je transformaciju prošao Ante
Ante (43) iz Kaštel Sućurca je bio je kandidat devete sezone 'Život na vagi'.  | Foto: RTL
1/86
Ante (43) iz Kaštel Sućurca je bio je kandidat devete sezone 'Život na vagi'.  | Foto: RTL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025