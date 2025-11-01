FOTO Pogledajte kakvu je transformaciju prošao Ante

Kandidat devete sezone ‘Života na vagi’ pokazao je da prava motivacija dolazi iz ljubavi prema obitelji, kao i sinu kojem želi biti životni uzor. Nakon napetog i napornog dvoboja protiv Marije u emisiji uživo, Ante je postao četvrti finalist. Na prvom vaganju imao je 164,6 kilograma, a ukupno je izgubio 39,7 kilograma.
Ante (43) iz Kaštel Sućurca je bio je kandidat devete sezone 'Život na vagi'.
Nakon napetog i napornog dvoboja protiv Marije u emisiji uživo, Ante je postao četvrti finalist.
On se pridružio Dominiku, Domagoju i Neni u velikom finalu i borbi za glavnu nagradu koja iznosi 20.000 eura, a Mariju je pobijedio za 2,1 km razlike.
Na prvom vaganju imao je 164,6 kilograma, a ukupno je izgubio 39,7 kilograma.
Njegova motivacija za prijavu u popularni show bila je obitelj jer želi biti uzor svome sinu i pokazati mu da se loše navike mogu promijeniti.
Antu su kroz show pratile ozljede, pa je bilo trenutaka kada bi izgubio samouvjerenost. "Ja na sebe euro ne bih stavio na kladionici", priznao je, ali je pokazao nevjerojatnu tvrdoglavost i srce, najviše za sina Petra.
