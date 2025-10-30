ČISTI LUKSUZ FOTO Pogledajte kao izgleda jahta Petara koju je Bernie Ecclestone prodao u Hrvatskoj

Legenda Formule 1 Bernie Ecclestone odlučio je prodati dvije svoje jahte nakon što je, u 95. godini života, izjavio da želi “početi čistiti svoj život”. U razgovoru za njemački Bild, Ecclestone je otkrio da je jednu od svojih jahti prodao u Hrvatskoj. Riječ je o jahti Petara, čije ime nosi sentimentalnu vrijednost — inspirirano je imenima njegovih kćeri Petre i Tamare, koje je dobio u braku s bivšom suprugom Slavicom Ecclestone.