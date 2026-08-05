Thompson je usred koncerta prekinuo pjesmu: 'Zovite hitnu'

Približno 27 tisuća ljudi bilo je koncertu Marka Perkovića Thompsona na šibenskom Šubićevcu, a usred koncerta pjevač je morao zaustaviti program.

Foto: Zvonimir Barisin

Kako prenosi Dalmatinski portal, tijekom izvedbe pjesme 'Sine moj' glazbenik je stao jer je vidio da je nekome loše.

- Zovite hitnu. Pozlilo mu je - rekao je Marko Perković Thompson koji je počeo opet pjevati tek kada se situacija riješila.

Publika je sve ispratila pljeskom jer, kako se čini, nije bilo posljedica, ali slična situacija se ponovila i nešto kasnije kada je liječnički tim trebao intervenirati zbog ženske osobe.