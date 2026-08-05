Obavijesti

Show

Komentari 0
U ŠIBENIKU

Thompson je usred koncerta prekinuo pjesmu: 'Zovite hitnu'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: < 1 min
Thompson je usred koncerta prekinuo pjesmu: 'Zovite hitnu'
3
Foto: Zvonimir Barisin
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Marko Perković Thompson nakratko je prekinuo svoj koncert u Šibeniku nakon što je jednom posjetitelju pozlilo tijekom nastupa

Admiral

Približno 27 tisuća ljudi bilo je koncertu Marka Perkovića Thompsona na šibenskom Šubićevcu, a usred koncerta pjevač je morao zaustaviti program.

UOČI OLUJE FOTO Pogledajte kako je bilo na koncertu Thompsona u Šibeniku
FOTO Pogledajte kako je bilo na koncertu Thompsona u Šibeniku
Šibenik: Koncert Marka Perkovića Thomsona na Šibenskom Šubićevcu
Foto: Zvonimir Barisin

Kako prenosi Dalmatinski portal, tijekom izvedbe pjesme 'Sine moj' glazbenik je stao jer je vidio da je nekome loše.

- Zovite hitnu. Pozlilo mu je - rekao je Marko Perković Thompson koji je počeo opet pjevati tek kada se situacija riješila.

UOČI OLUJE FOTO Vatromet, baklje i tisuće obožavatelja: Ovako je izgledao koncert Thompsona u Šibeniku
FOTO Vatromet, baklje i tisuće obožavatelja: Ovako je izgledao koncert Thompsona u Šibeniku

Publika je sve ispratila pljeskom jer, kako se čini, nije bilo posljedica, ali slična situacija se ponovila i nešto kasnije kada je liječnički tim trebao intervenirati zbog ženske osobe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sve ljubavi Tije Jurčić
EVO TKO SU

FOTO Sve ljubavi Tije Jurčić

Njen prvi brak bio je s Chrisom Warrenom, a nakon toga vjenčala se za Marija Mamića. Nakon sporazumnog razvoda, preselila se u Ameriku u kojoj je upoznala svog sadašnjeg supruga
LJEPOTICE U CRVENOM Poznate dame navukle su mini tangice i grudnjake pa istaknule obline
VRUĆE LJETO

LJEPOTICE U CRVENOM Poznate dame navukle su mini tangice i grudnjake pa istaknule obline

Crveni kupaći kostim savršena je kombinacija za dame koje vole istaknuti svoje bujne obline. One ga ponosno nose, a na plaži privlače znatiželjne poglede
FOTO Prije 11 godina pjevala je himnu na mimohodu, evo kako danas izgleda Mia Negovetić
IMALA JE SAMO 12 GODINA

FOTO Prije 11 godina pjevala je himnu na mimohodu, evo kako danas izgleda Mia Negovetić

Kad je imala samo 12 godina, Mia Negovetić stala je pred najviše dužnosnike i vojne časnike na mimohodu povodom 20. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, te oduševila izvedbom 'Lijepe naše'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026