potresna priča

FOTO Pogledajte tko je sve došao na premijeru filma '260 dana' redatelja Jakova Sedlara

U ponedjeljak navečer u Studentskom centru u Zagrebu održala se premijera filma '260 dana' redatelja Jakova Sedlara. Film je baziran na stvarnim događajima, snimljen je prema autobiografskom romanu autora Marijan Gubina, koji je kao 10-godišnjak bio držan u zatočeništvu 260 dana tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj.
Zagreb: Premijera filma 260 dana
Film '260 Days' snimljen je u režiji Jakova Sedlara i prema scenariju oskarovca Barrya Morrowa, a premjerno je prikazan u SC-u u ponedjeljak, 10. studenog. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
