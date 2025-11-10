FOTO Pogledajte tko je sve došao na premijeru filma '260 dana' redatelja Jakova Sedlara

U ponedjeljak navečer u Studentskom centru u Zagrebu održala se premijera filma '260 dana' redatelja Jakova Sedlara. Film je baziran na stvarnim događajima, snimljen je prema autobiografskom romanu autora Marijan Gubina, koji je kao 10-godišnjak bio držan u zatočeništvu 260 dana tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj.
Film '260 Days' snimljen je u režiji Jakova Sedlara i prema scenariju oskarovca Barrya Morrowa, a premjerno je prikazan u SC-u u ponedjeljak, 10. studenog.
"Preko sudbine obitelji Gubina može se vidjeti kako je sve počelo jer je to univerzalna priča i metafora o onome što se 1990-tih događalo na teritoriju Hrvatske", rekao je Sedlar ranije.
Film je sniman na engleskom jeziku na lokacijama Slavonije i Baranje, Osijeka i Vukovara.
U njemu se pojavljuje brojni poznati glumci, a među njima su i Tim Roth i Armand Assante.
