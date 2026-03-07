POGLEDAJTE TKO JE STIGAO FOTO Politička krema s boljim polovicama na 'Papučarima', Lisinski odzvanjao smijehom

U jednom gradskom stanu mirnu svakodnevicu iznenada prekida kucanje na vratima. Ženi koja već neko vrijeme živi sa svojim drugim mužem pojavljuje se prvi suprug, tek pušten iz zatvora zbog zločina koji nije počinio. Kako nema kamo otići, useljava se k bivšoj ženi i njezinu sadašnjem mužu. Ono što slijedi neobičan je suživot troje odraslih ljudi pod istim krovom, prepun ljubomore, starih računa i komičnih situacija koje brzo izmiču kontroli. Riječ je o komediji 'Papučari' Mire Gavrana, koja je premijerno izvedena u subotu navečer u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Predstavu je režirala Mladena Gavran, a u glavnim ulogama glume Kristina Krepela, Vedran Komerički i Jakov Gavran.