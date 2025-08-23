BRITANKA OBJAVILA REZULTATE
FOTO Poznata manekenka otišla na operaciju smanjenja grudi: 'Najbolja odluka u mom životu!'
"Operacija smanjenja grudi mi je potpuno promijenila život. Leđa su mi puno bolje i napokon imam slobodu odabrati odjeću koja mi se stvarno sviđa. Imam više samopouzdanja, više energije, krećem se bez boli. Ovo je najbolja odluka koju sam donijela u svojem životu", poručila je u novoj objavi na Instagramu britanska manekenka i reality zvijezda Rhian Sugden (38). Objavila je i fotografije kako je izgledala prije...