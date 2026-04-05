FOTO Poznati kolega zbog nje je imao problema, ova ljepotica ne srami se šetati bez grudnjaka

Britanska glumica Lily James po mnogima ima karijeru u uspnu, no ona je često bila u sjeni afera iz ljubavnoga života i skandala koji su ju pratili. Od uloge buntovne plemkinje do transformacije u Pamelu Anderson u seriji "Pam & Tommy", Lily James je za uloge dobivala i brojna priznanja. Glumica danas slavi 37. rođendan.
Pravim imenom Lily Thomson, Lily James rođena je 1989. u glumačkoj obitelji.
Nakon što je 2010. diplomirala na prestižnoj londonskoj školi Guildhall, svjetsku slavu stekla je ulogom Lady Rose u hit seriji "Downton Abbey". Ta joj je uloga otvorila i vrata Hollywooda.
"Baby Driver", "Mamma Mia! Here We Go Again" i "Yesterday" samo su neki od filmova koji su učvrstili njezin status zvijezde.
Njezina fizička i glumačka transformacija za ulogu Pamele Anderson u seriji "Pam & Tommy" iz 2022. godine donijela joj je nominacije za Zlatni globus i Emmy.
Paralelno s usponom u karijeri, mediji su sa zanimanjem pratili njezin ljubavni život. Pet godina bila je u dugogodišnjoj vezi s glumcem Mattom Smithom, zvijezdom serija Doctor Who i The Crown. Par je prekinuo zbog pretrpanih rasporeda, a iako su se nakratko pokušali pomiriti tijekom lockdowna 2020. godine, veza nije uspjela.
U ljeto 2020. nakratko su je povezivali s holivudskom zvijezdom Chrisom Evansom, nakon što su viđeni zajedno u Londonu, no pravi medijski potres uslijedio je u listopadu iste godine.
Tada su objavljene fotografije iz Rima na kojima se Lily strastveno ljubi i mazi s kolegom Dominicom Westom, s kojim je snimala seriju "The Pursuit of Love". Skandal je bio tim veći što je West bio, i ostao, u braku s Catherine FitzGerald.
Nakon afere koja je tjednima punila naslovnice, glumica je pronašla novu ljubav s američkim glazbenikom Michaelom Shumanom, basistom benda Queens of the Stone Age. Par je zajedno bio dvije godine.
Njezin najnoviji projekt je akcijski triler "Cliffhanger" koji bi u krina trebao stići ove godine.
Glumica je nerijetko krasila crvene tepihe u provokativnim izdanjima, a svi su primijetili i da ispod izazovnih haljina ponekad nije nosila ni grudnjak.
