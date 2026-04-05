FOTO Proglašena je najljepšom djevojčicom na svijetu prije 20 godina, a evo kako sad izgleda

Thylane Blondeau, koja je prije 19 godina glasila kao najljepša djevojčica na svijetu, danas je manekenka besprijekornog izgleda. Nedavno je demantirala optužbe da se podvrgla estetskim zahvatima, a danas slavi 25. rođendan.
Kći TV voditeljice Veronike Loubry i nogometaša Patricka Blondeaua svjetsku je slavu stekla kada se našla na naslovnici časopisa 'Vogue Enfants' 2006. godine.
Tijekom djetinjstva surađivala je s velikim modnim kućama kao što su Dolce&Gabbana, Miu Miu, Versace, Ralph Lauren...
Godine 2018. pokrenula je vlastiti modni brend.
Danas 25-godišnja manekenka živi u Parizu te gradi karijeru u svijetu mode, a komplimenti na njen izgled se još uvijek samo nižu. Pojavila se i na pariškom Tjednu mode na reviji modne kuće Miu Miu.
Zbog svog izgleda, Thylane se suočavala i s negativnim komentarima, a bila je prisiljena i demantirati optužbe da se podvrgla estetskim zahvatima.
Godine 2021. s javnošću je podijelila kako se bori s cistama na jajnicima, zbog čega se nekoliko puta morala podvrgnuti operacijama.
Okušala se i u glumi, a debitirala je na velikom platnu 2015. godine u filmu "Belle & Sebastian: The Adventure Continues".
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala Thylane Blondeau.
