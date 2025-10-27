EMOTIVNA VEČER
FOTO Premijera posljednjeg filma Duška Valentića u Zagrebu
Teško bolesni starac, razočaran svojim životom, dane provodi u domu za starije maštajući o povratku voljenoj rijeci - mjestu na kojem je oduvijek pronalazio mir i sreću. Njegova najveća želja je objaviti zbirku pjesama kao životnu ostavštinu, nešto što će ostati iza njega kad njega više ne bude. Dok s nestrpljenjem iščekuje dolazak nećaka koje je odgojio kao vlastite sinove, shvaća da od njih dobiva tek hladan interes za njegovo nasljedstvo. Utjehu i nadu pronalazi u neočekivanom prijateljstvu s cimerom, čovjekom s kojim dijeli sjećanja, strasti i tišinu. Radnja je to igranog filma 'Samoća' redatelja Bobbyja Boška Grubića, čija je premijera bila u ponedjeljak navečer u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu. Film, koji je napisao u suradnji s Mirom Gavranom, donosi intiman pogled na starost, usamljenost i posljednje tragove životne nade. U glavnim su ulogama Sven Jakir i Duško Valentić, kojemu je to ujedno i posljednja filmska uloga. Valentić je preminuo u lipnju prošle godine u 75. godini. Široj publici najpoznatiji je po ulozi Papundeka u televizijskoj seriji 'Velo Misto', u kojoj je glumio uz Borisa Dvornika, Zdravku Krstulović, Mustafu Nadarevića, Borisa Buzančića, Špiru Guberinu, i Ivu Gregurevića