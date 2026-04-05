FOTO Premijera serije 'Bračne vode' bila je prije 39 godina, evo kako sad izgledaju glumci

Prva epizoda serije "Bračne vode" emitirala se 5. travnja 1987. godine te je postala najdugovječniji sitcom u povijesti mreže Fox. Serija je zaslužna i za uspjeh same mreže, a snimljeno je ukupno 11 sezona i 259 epizoda. U galeriji pogledajte kako glumci serije danas izgledaju.
Radnja serije "Bračne vode" smještena je u Chicagu, a prati život disfunkcionalne obitelji Bundy. Ala Bundyja utjelovio je Ed O'Neill, a njegovu suprugu Peggy glumila je Katey Sagal.
Prepoznatljiva špica serije je "Love and Marriage", autora Sammyja Cahna i Jimmyja Van Heusena, koju izvodi Frank Sinatra. Ova pjesma postala je jedan od zaštitnih znakova serije.
Ed O'Neill je tijekom bogate karijere osvojio nekoliko priznanja, uključujući četiri SAG nagrade, a uloga Ala Bundyja u seriji "Bračne vode" donijela mu je svjetsku slavu. Za tu je ulogu dvaput bio nominiran za Zlatni globus.
Dugo mu je ta uloga bila zaštitni znak, no serija "Moderna obitelj" napravila je preokret u njegovoj karijeri te se vratio na male ekrane u velikom stilu.
Na filmskom platnu je debitirao 1980. godine u trileru "Cruising", a pojavio se u nizu filmova nakon toga. Posuđivao je i glas animiranim filmovima.
O'Neill je u braku s glumicom Catherine Rusoff s kojom ima dvoje djece.
Ed O'Neill će 12. travnja ove godine proslaviti 80. rođendan.
Katey Sagal je za ulogu Peg Bundy triput bila nominirana za Zlatni globus. To joj je ostala jedna od najpoznatijih uloga karijere.
Dala je glas Turange Leele u animiranoj seriji "Futurama", a publika ju je obožavala i u seriji "Sinovi anarhije" u kojoj je glumila Gemme Teller.
Zanimljivo, Sagal je karijeru započela kao pjevačica, a od 1973. bila je prateći vokal Bobu Dylanu, Etti James i Tanyi Tucker. Snimala je pjesme s Geneom Simmonsom, a 1994. je objavila prvi samostalni album.
Što se glume tiče, pojavila se u još nekoliko uspješnica te je utjelovila i Susan u hitu "Teorija velikog praska", tj. majku Penny koju je glumila Kaley Cuoco.
Posljednja veća uloga joj je ona u Netflixovoj seriji "One Piece".
Serija "Bračne vode" lansirala je i karijeru Christine Applegate, koja je utjelovila Kelly Bundy.
Prvu nominaciju za Zlatni globus dobila je zahvaljujući sitcomu "Jesse", a nastavila je niz uspješnih uloga. Pojavila se i u seriji "Prijatelji".
"Don't Tell Mom the Babysitter's Dead", "The Sweetest Thing", "Vacation" i "Bad Moms" samo su neki od filmova u kojima se pojavila.
Serije "Dead to Me" i "Up All Night" novije su serije kojima je oduševljavala publiku te je dodatno učvrstila status velike zvijezde.
Nakon dijagnoze multiple skleroze 2021., Applegate je najavila da se povlači sa svih glumačkih projekata, ali je nastavila davati glas animiranim serijama i filmovima.
Christini Applegate je prvi suprug Johnathon Schaech. Vjenčali su se 2001., a rastali četiri godine kasnije. Godine 2009. počela je vezu s glazbenikom Martynom LeNobleom, a par se vjenčao 2013. Zajedno imaju jednu kćer.
David Faustino utjelovio je Buda Bundyja u popularnoj seriji, u kojoj se pojavio i njegov mlađi brat Michael.
Prvu glumačku ulogu imao je u projektu "Lily Tomlin Special" kada je imao samo tri mjeseca. Sredinom 80-ih počeo je redovito dobivati uloge.
Faustino je posudio glas i u nekoliko animiranih serija Nickelodeona.
Nastavio je glumiti se je dobivao uloge u brojnim serijama kao što su "Entourage" i "Kosti". Glumac je u ožujku ove godine proslavio 52. rođendan.
Jedno vrijeme se bavio i glazbom te je objavio rap album. Nekoliko godina je vodio klub u Los Angelesu. S djevojkom Lindsay Bronson dobio je kćer 2015. godine, a tema medija je bio i radi posjedovanja droga.
