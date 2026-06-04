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DVA DESETLJEĆA LJUBAVI

FOTO Prije 20 godina izrekli su sudbonosno 'da': Ovako su izgledali Jole i Ana na vjenčanju

20 godina. Ti i ja. I opet bih izabrao isto. Najbolja odluka mog života prije 20 godina bila je reći ti 'da'. Sretna nam godišnjica, ljubavi, poručio je u četvrtak pjevač Joško Čagalj Jole supruzi Ani.
FOTO Prije 20 godina izrekli su sudbonosno 'da': Ovako su izgledali Jole i Ana na vjenčanju
Danas, dva desetljeća kasnije, njihova je priča i dalje jedna od rijetkih na domaćoj estradi koja odolijeva svim izazovima. | Foto: vanja zubcic
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Danas, dva desetljeća kasnije, njihova je priča i dalje jedna od rijetkih na domaćoj estradi koja odolijeva svim izazovima. | Foto: vanja zubcic
Komentari 1

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