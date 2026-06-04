FOTO Prije 20 godina izrekli su sudbonosno 'da': Ovako su izgledali Jole i Ana na vjenčanju

20 godina. Ti i ja. I opet bih izabrao isto. Najbolja odluka mog života prije 20 godina bila je reći ti 'da'. Sretna nam godišnjica, ljubavi, poručio je u četvrtak pjevač Joško Čagalj Jole supruzi Ani.
Danas, dva desetljeća kasnije, njihova je priča i dalje jedna od rijetkih na domaćoj estradi koja odolijeva svim izazovima.
| Foto: vanja zubcic
Danas, dva desetljeća kasnije, njihova je priča i dalje jedna od rijetkih na domaćoj estradi koja odolijeva svim izazovima. |
Foto: vanja zubcic
Danas, dva desetljeća kasnije, njihova je priča i dalje jedna od rijetkih na domaćoj estradi koja odolijeva svim izazovima.
| Foto: vanja zubcic
A malo je nedostajalo da do nje uopće ne dođe.
| Foto: vanja zubcic
Nakon što su se upoznali početkom 2000-ih u Splitu, Jole je, kako je jednom otkrio, pogrešno zapisao Anin broj telefona.
| Foto: vanja zubcic
Bio je uvjeren da ga ignorira jer mu se nitko nije javljao na pozive, no zajednički prijatelj ponovno ih je spojio i pružio im drugu priliku.
| Foto: cagaljiv
Četiri godine kasnije, 4. lipnja 2006., vjenčali su se u Solinu pred obitelji i prijateljima. Slavlje je okupilo stotine uzvanika, a anegdote s tog dana prepričavaju se i danas.
| Foto: vanja zubcic
Među njima je i ona da je na svadbu stiglo više ljudi nego što se očekivalo pa je organizatorima zadalo dodatne brige oko hrane i rasporeda.
| Foto: cagaljiv
U međuvremenu su postali roditelji četvero djece - Ive, Eme, Tije i Ivana Luke.
| Foto: cagaljiv
Dok je Jole gradio uspješnu glazbenu karijeru i nastupao diljem regije, obitelj je ostala njegov glavni oslonac.
| Foto: vanja zubcic
Na pitanje koja je tajna uspješnog braka, Jole nam jednom kroz smijeh odgovorio: 'Slušaš starije, viči 'da, draga', a radi po svome!'
| Foto: cagaljiv
Ipak, odmah je dao i ozbiljniji odgovor: 'Nekad je borba, nekad uživaš, ali najvažnije je da si tu, zajedno'.
| Foto: cagaljiv
Foto cagaljiv
Foto vanja zubcic
Foto vanja zubcic
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