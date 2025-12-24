FOTO Prije 30 godina osnovana je grupa Divas: Pogledajte kako su se mijenjale članice skupine

Grupa Divas osnovana je na Badnjak 1995., a postojala je sve do 2005., kad su Ivana Husar Mlinac, Marija Husar Rimac, Maja Vučić i Martina Pongrac Štritof krenule odvojenim putevima. U galeriji provjerite kako izgledaju danas i čime se bave.
Oprosti mi, Sexy cool, Da ili ne, Tvoja jedina, samo su neki od hitova grupe Divas uz koje je odrastala generacija milenijalaca.
Grupa Divas osnovana je prije točno 30 godina, a postojala je sve do 2005., kad su Ivana Husar Mlinac, Marija Husar Rimac, Maja Vučić i Martina Pongrac Štritof krenule odvojenim putevima.
Dotad su ostvarile značajne uspjehe.
Prve profesionalne glazbene korake Divasice su napravile u djevojačkom zboru Zvjezdice, iz kojeg su, između ostalog, potekle i Tajči, Nina Badrić...
Već 1994. godine nastupale su na Euroviziji u Dublinu kao prateći vokali Tonyju Cetinskom s pjesmom 'Nek ti bude ljubav sva'.
- To je bilo lijepo vrijeme. Svatko će za svoje početke, kad se onako s nostalgijom prisjećaš, reći da je to nešto lijepo, nešto nevino. Nešto gdje nisam ni slutio što me sve čeka i od dobroga i od lošega u ovom poslu - prisjetio se ranije Cetinski za IN Magazin.
Već iduće godine na Dori su s pjesmom 'Sexy cool' završile na šestom mjestu.
Kasnije, 1999. godine, Divasice su zapjevale na Festivalu zabavne glazbe Split i osvojile nagradu 'Grand Prix' s pjesmom 'Da ili ne'.
Ona je bila uvod u album 'Divas', koji je krajem 1999. godine objavila izdavačka kuća Croatia Records.
Godinu kasnije, grupa je održala dva solistička koncerta u zagrebačkom HNK-u, s kojeg je objavila album uživo 'HNK Live, Božićne zvjezdice'.
Početkom 2002. godine objavile su svoj posljednji studijski album 'Bon appetit', a 2005. su nakon koncerta Divas i dive u dvorani Vatroslav Lisinski najavile da grupa prestaje s radom.
Nakon raspada, Ivana i Marija Husar snimile su zajednički album 'Familija' i posvetile se školama pjevanja te duhovnoj glazbi.
- Obje smo na tom albumu željele odraditi sve ono što nismo mogle u grupi Divas. Tamo nas je bilo četiri, dakle nalazile smo četiri kompromisa u glazbi. Na ovom našem albumu Marija je bila sklonija pop-produkciji, a ja sam bila sklonija soulu. I onda smo odlučile da svaka objavi svoje i to ujedinile - rekla je ranije Ivana za Jutarnji list.
Maja Vučić se, nakon jednog albuma, posvetila psihologiji, a Martina Pongrac Štritof proputovala je svijet sa suprugom, vaterpolistom Ratkom Štritofom i otišla u dizajnerske vode.
- Ima trenutaka kad mi glazba jako nedostaje iako je to i uvijek će biti - dio mog života. Na to gledam kao jedno poglavlje života koje je završeno - priznala je svojevremeno Pongrac Štritof u IN Magazinu Nove TV.
Istaknula je kako se grupa Divas nije razišla zato što su se članice posvađale, nego jer je četiri žene bilo teško držati na okupu.
- Mi smo jako mlade počele s tim poslom i dođe i trenutak kad netko želi osnovati svoju obitelj - rekla je Martina, koja je 2016. postala majka djevojčice Grete.
