Obavijesti

Galerija

Komentari 24
ŽARILE I PALILE SCENOM

FOTO Prije 30 godina osnovana je grupa Divas: Pogledajte kako su se mijenjale članice skupine

Grupa Divas osnovana je na Badnjak 1995., a postojala je sve do 2005., kad su Ivana Husar Mlinac, Marija Husar Rimac, Maja Vučić i Martina Pongrac Štritof krenule odvojenim putevima. U galeriji provjerite kako izgledaju danas i čime se bave.
Zagreb: Dodjela nagrade Zlatna ptica najnakladnijim izvo?a?ima Croatia Recordsa, 30.11.2000.
Oprosti mi, Sexy cool, Da ili ne, Tvoja jedina, samo su neki od hitova grupe Divas uz koje je odrastala generacija milenijalaca.  | Foto: Robert Anic/HISTORY I/C
1/20
Oprosti mi, Sexy cool, Da ili ne, Tvoja jedina, samo su neki od hitova grupe Divas uz koje je odrastala generacija milenijalaca.  | Foto: Robert Anic/HISTORY I/C
Komentari 24

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025