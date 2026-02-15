Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Čavka je slomljen zbog vjenčanja Tereze i Vice

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Dok Katarina u pritvoru čeka nastavak istrage, Domazet i Krsto pronađu Sadiju. Ona odbacuje optužbe, što znači da je njezina riječ je protiv Katarinine. Ivica je svjestan da Katarinina nevinost znači da je Josip ipak kriv, zbog čega učini nešto nepromišljeno.

UTORAK Nikola sumnja u Zorinu trudnoću. Domazeta proganja krivnja zbog duga Generalu. Teodora odluči pustiti Jakova i otići, no zaustavi je. Dva tjedna kasnije stiže dan vjenčanja Vice i Tereze.

SRIJEDA Čavka je slomljen zbog vjenčanja Tereze i Vice. Ivica napokon pokaže što osjeća prema Karmeli. Prva bračna noć Tereze i Vice odvija se na neobičan način. U selu se žene udružuju kako bi pomogle Šušnjari, koji teško podnosi Ankin nestanak.

ČETVRTAK Ivica shvaća da je dogovor s Antom prijevara te odluči Jakovu otkriti istinu o oporuci. Domazet uspije uvjeriti generalovu snahu Martu da svekru pruži drugu priliku. Čavki se ukaže neočekivana prilika da se riješi konkurencije.

PETAK Domazet nagovara Katarinu na pravo vjenčanje. Mirjana je odlučna otežati mu situaciju te odlazi do njega, ne znajući da je Cvita prati. Nakon Antine posljednje izdaje Ivica odluči zasukati rukave.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Petra se vraća na mjesto glavne sluškinje. Lope pokušava nagovoriti Veru da mu pomogne da se uvuče u dom vojvode i vojvotkinje De Carril.

UTORAK Vera pristane pomoći Lopeu da se ubaci u palaču vojvode De Carrila. Rómulo daje sve od sebe da mu posljednji bal bude savršen.

SRIJEDA Angela se mora suočiti s Lorenzom nakon neugodnosti na zabavi. Enora dođe u hangar, a Manuel je otjera. Alonso ima još jedan zadatak za Rómula prije odlaska.

ČETVRTAK Manuel primi pozivnicu na večeru od mlade dame. Angeli stigne isprika markiza De Andújara s bombonijerom. Lope se priprema za odlazak u palaču vojvode De Carrila.

PETAK Leocadia se udruži s Lorenzom kako bi prisilila Angelu da se vrati u Švicarsku. Petra ne dopušta posluzi da ide na Rómulovo vjenčanje, ali Emilia pronađe rješenje. Alonso upravljanje imanjem i službeno povjeri Catalini i Adrianu.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Upton prati trag iz starog slučaja, koji se sad pretvara u potragu za nestalim djetetom. Haileyina opsesivna potraga utječe na njezino mentalno zdravlje.

UTORAK Upton je oteta tijekom istrage. Torres se nađe u dvojbi kad zbog ubojstva u starom kvartu mora izabrati između lojalnosti prema starim poznanicima i policijske dužnosti. Slučaj prijeti razotkrivanjem Torresove prošlosti i njegove povezanosti sa žrtvom ubojstva, lokalnim vođom bande Arizom.

SRIJEDA Beckov teroristički napad je neminovan, pa Samanthu uhvati panika, zbog čega Ruzek otkriva da je detektiv te je uhiti. Tim se ipak trudi zaustaviti Beckov napad, koji bi rezultirao smrću nevine školske djece.

ČETVRTAK Dok čeka vijesti o tome hoće li mu biti dopušteno da se ponovno pridruži timu, Ruzek prisustvuje partiji pokera u kojoj jedna osoba pogine.

PETAK Torres odlazi na tajni zadatak kako bi uhitio dilera droge, kojeg je tim već u prošlosti pokušao osuditi, no nije uspio dokazati krivnju.

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:30

PONEDJELJAK Nakon krvavog obračuna u hotelu, Serhat očajnički pokušava spasiti ranjenog Aksela, a Zeynep i Ebru prolaze kroz najgoru noć. Tjedan dana kasnije fotografija s mjesta tragedije otvara vrata novom skandalu.

UTORAK Dok se Zeynep bori za Kader i pokušava zaštititi obitelj od tračeva, Berrak tone sve dublje te povlači poteze koji prelaze svaku granicu. Šokantna vijest iz bolnice potresa Serhata, a Berrak optužuje Zeynep za nezamislivo.

SRIJEDA Zeynep odustaje od prijave protiv Berrak kako ne bi dodatno razbila povjerenje s djevojčicama, ali šteta je već učinjena. Socijalne službe pregledavaju dom i ispituju “mladence”, a Serhat i Zeynep spašavaju situaciju improvizacijom. Kad stigne vijest da se Kader napokon može preuzeti, pojavljuje se novi protivnik s vlastitom prijavom.

ČETVRTAK Tibet pokazuje pravo lice i Kader pretvara u sredstvo ucjene, tražeći od Serhata nemoguće. Serhat počinje slagati mozaik o ilegalnim ulascima u hotel i shvaća da iza svega stoji netko iznutra.

PETAK Serhat i Cihan ulaze u brutalno razračunavanje koje razotkriva izdaje i krivnju zbog smrti nevine osobe. Berrak ne odustaje: koristi djecu i medije kako bi slomila Serhata i ponizila Zeynep.

Crno more

NOVA TV 18:10

PONEDJELJAK Adil zahtijeva istinu o Eleni i prijeti da će sravniti Fırtına imanje ako ne sazna tko ju je bacio u more. Sevcan tad otkriva da Esme čuva puno mračniju tajnu iz prošlosti - ne u moru nego u zemlji. Otvara se rana stara 20 godina.

UTORAK Doznaje se kako je mlada Esme trudna pokušala pobjeći s Adilom, ali je on uhićen zbog prijave. Obitelj to doživljava kao sramotu koja se mora “ispraviti”, bez obzira na cijenu.

SRIJEDA Istina o Eleni izlazi na vidjelo: Šükriye priznaje da ju je bacila u more iz osvete, vjerujući u “kısasa kısas”. Dok se obitelji međusobno optužuju, Eleni shvaća da joj može pomoći samo ako pronađe majku.

ČETVRTAK U Istanbulu Eleni i Oruç slijede trag fotografije do Kuzguncuka i dolaze do sumnje da je Eleni prodana kao beba. U selu rat eskalira: Šerif truje Koçarijevo stado kako bi ucijenio Adila.

PETAK Elenino znanje spašava stado, ali istina sad dolazi do najopasnije točke. Adil priznaje Esmi da Eleni nije Grkinja nego Turkinja - i da joj je majka iz obitelji Fırtına. Kad Esme izgovori pitanje “Jesam li ja Elenina majka”, više ništa neće moći ostati zakopano. Prošlost i sadašnjost sudaraju se u trenutku koji briše sve granice. Pred svima se otvara istina koja može značiti iskupljenje ili potpuni slom.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Nakon kraćeg oklijevanja Ana prihvati Albertovu bračnu ponudu. Čitaju Benjaminovu oporuku, u kojoj piše da će Alberto naslijediti 60% dionica Velveta, a Gloria i Valeria svaka po 20%. Odmah se pojave reakcije.

UTORAK Alberto se suoči s mafijašem Pierom, traži ga više vremena i zahtijeva da više nikad ne prijeti njegovoj obitelji. Pilar se udruži s Glorijom kako bi preuzela upravljanje nad Velvetom.

SRIJEDA Emilio traži da Alberto prestane govoriti o Ani i da govori samo o poslu. Mateo kaže Albertu da bolje promisli. Zaposlenici ispaštaju jer plaća kasni 15 dana zbog isplate duga mafijašu.

ČETVRTAK Gerardo sklapa dogovor s Albertom i upozori ga da ne vara njegovu kćer. Ana i Alberto trebaju večerati u Cristininoj kući, a njoj to stvara nelagodu.

PETAK Alberto daje intervjue novinarima i počinje vraćati ugled Velveta. Emilio predlaže Ani da se preseli u San Francisco kako bi radila kod njegova znanca.