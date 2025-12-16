FOTO Prosinac je njihov! Maja i Šime ponovno u izlasku: On ju je podigao u zrak, ona uživala

'Odradila 4 eventa, 4 grada, 4 ludila samo ovaj tjedan', napisala je Maja Šuput u obliku Instagram Storyja gdje je pokazala kako je i ovoga puta s njome na jedan event stigao Šime Elez s kojim se često druži...
Sretna i nasmijana lica govore sve - Maja Šuput i Šime Elez ponovno su se družili na jednom eventu.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Maja je tijekom prosinca vrlo zauzeta, no čini se kako joj je Šime velika podrška u svemu što radi. Pa i doslovno - podignuo ju je u zrak, a taj je zabavni trenutak Maja objavila i na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Prije par dana družili su se i u Zadru.
| Foto: Instagram
A nedavno su uživali na još jednom tulumu, a Maja je za tu prigodu odabrala srebrnu haljinu te visoke čizme u istoj boji. Posebnu je pažnju privukla zlatnim rukavicama i torbicom koja nalikuje na božićnu kuglicu.
| Foto: Instagram
Šime je odabrao bijelu kombinaciju na koju je obukao tamnoplavi sako.
| Foto: Instagram
Pozirali su zagrljeni i nasmijani.
| Foto: Instagram
Prije toga je Maja i nastupila - zapjevala je na otvorenju jednog trgovačkog centra.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Za nastup na otvorenom odjenula je nešto toplije - bijelu dugu bundu.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
