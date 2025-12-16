Obavijesti

FOTO Prosinac je njihov! Maja i Šime ponovno u izlasku: On ju je podigao u zrak, ona uživala

'Odradila 4 eventa, 4 grada, 4 ludila samo ovaj tjedan', napisala je Maja Šuput u obliku Instagram Storyja gdje je pokazala kako je i ovoga puta s njome na jedan event stigao Šime Elez s kojim se često druži...
Sretna i nasmijana lica govore sve - Maja Šuput i Šime Elez ponovno su se družili na jednom eventu.  | Foto: Instagram
