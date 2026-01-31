Obavijesti

Galerija

Komentari 0
POZNATI GLUMCI

FOTO Proslavili su se punašni, a danas su drastično mršaviji: Neki su izgubili i preko 90 kila

Brojne svjetske zvijezde posljednjih godina iznenadile su javnost drastičnim mršavljenjem što vježbanjem, što zbog lijekova za mršavljenje, a većinu njih znamo kao punašnije. Glumci nisu iznimka, a John Goodman, Rebel Wilson i Kathy Bates samo su neki od njih koji su se "prepolovili" proteklih godina. U galeriji pogledajte kako su se mijenjali.
FOTO Proslavili su se punašni, a danas su drastično mršaviji: Neki su izgubili i preko 90 kila
John Goodman, Rebel Wilson, Wayne Knight i Kathy Bates samo su neki od glumaca koji su se "prepolovili" proteklih godina, a proslavili su se kao punašniji. U galeriji pogledajte kako su se mijenjali te kako danas izgledaju. | Foto: DPA/PIXSELL
1/29
John Goodman, Rebel Wilson, Wayne Knight i Kathy Bates samo su neki od glumaca koji su se "prepolovili" proteklih godina, a proslavili su se kao punašniji. U galeriji pogledajte kako su se mijenjali te kako danas izgledaju. | Foto: DPA/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026