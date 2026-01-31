FOTO Proslavili su se punašni, a danas su drastično mršaviji: Neki su izgubili i preko 90 kila

Brojne svjetske zvijezde posljednjih godina iznenadile su javnost drastičnim mršavljenjem što vježbanjem, što zbog lijekova za mršavljenje, a većinu njih znamo kao punašnije. Glumci nisu iznimka, a John Goodman, Rebel Wilson i Kathy Bates samo su neki od njih koji su se "prepolovili" proteklih godina. U galeriji pogledajte kako su se mijenjali.
Glumac Russell Crowe je odlučio zbog zdravlja promijeniti stil života, a vidno je mršaviji na najnovijim fotografijama.
- Htio sam napraviti promjenu u životu i držati se nje. I dalje popijem čašu vina za večerom, no ne pijem kao prije te pazim što jedem - rekao je Crowe.
Crowe je u podcastu Joe Rogan Experience istaknuo kako je u godinu dana izgubio oko 27 kilograma zahvaljujući izbacivanju alkohola.
Ericu Stonestreetu liječnici su dijagnosticirali dijabetes skoro u isto vrijeme kada je počeo snimati seriju "Moderna obitelj". Glumac priznaje kako je u tom trenutku podcijenio bolest.
Priznao je kako je skrivao tablete za dijabetes od svoje današnje supruge Lindsay Schweitzer, a sve se promijenilo kada mu je preminuo otac, koji je također bolovao od dijabetesa. Shvatio je kako mora napraviti promjenu ako želi održati zdravlje.
Proteklih godina uzima Mounjaro, lijekove za mršavljenje, a na najnovijim fotografijama jasno je vidljivo koliko je slavni glumac smršavio.
Amy Schumer izgubila je preko 20 kilograma posljednjih godina, a komentirala je kako je to učinila zbog zdravlja, a ne dobrog izgleda.
Komičarka je priznala kako uzima lijekove Mounjaro, a probala je i s Ozempicom. Na svom Instagramu je pisala kako se osjeća puno bolje te da zbog gubitka kilograma može sudjelovati u više aktivnosti sa svojim sinom.
- Ispričavam se ako je nekome neugodno što sam toliko smršavjela - napisala je Schumer u svom stilu na društvenim mrežama.
John Goodman proslavio se ulogama u brojnim serijama, među kojima je i "Roseanne", a svi ga znaju po punašnoj figuri. Njegov put mršavljenja krenuo je još 2007. godine i glumac je otvoreno govorio o svemu.
Goodman je smršavio čak 90 kilograma tijekom godina, a komentirao je u intervjuima kako "ne želi biti uzor nikome" jer se prejedao u nekoliko životnih faza.
Otkako je odlučio njegovati zdraviji životni stil počeo je vježbati i paziti na prehranu. Rekao je kako se puno bolje osjeća danas.
Wayne Knight poznat je kao Newman u seriji "Seinfeld", a tijekom karijere glumio je i u hitovima poput Jurskog parka, Space Jama i nekoliko drugih poznatih projekata.
Glumac je prošle godine otkrio da mu se profesionalni tempo malo usporio otkako je izgubio oko 45 kilograma, ali naglašava da se osjeća bolje i vjeruje da će mu se s vremenom otvoriti nove prilike.
Govoreći o svom putu mršavljenja, iskreno je priznao da proces nije bio jednostavan. Dodao je i kratku šalu kojom je nasmijao publiku: “Misliš tako da ne jedem? Da, to doista funkcionira.”
Melissa McCarthy proslavila se brojnim ulogama u serijama i filmovima, a krajem prošle godine obožavatelji su primijetili da je značajno izgubila na težini kada se pojavila na crvenom tepihu.
Proteklih 10 godina često je dobivala i gubila na kilažu, a jednom je prilikom priznala kako se pomirila s činjenicom da će tako biti čitav njezin život.
Poručila je svima da je u SAD-u "epidemija" mršavljenja te da se brojne žene osjećaju predebelima ili premršavima, a obožavateljima je poručila da je sve u redu, dokle god su svi zdravi.
Melissin kolega iz serija "Mike & Moly" Billy Gardell proteklih je godina smršavio preko 75 kilograma. Bio je i na operaciji zbog skidanja kila, a poručio je kako je to bio tek početak njegova putovanja.
Tijekom pandemije koronavirusa shvatio je kako spada u ranjivu skupinu zbog svoje težine te je promijenio prehranu, počeo je vježbati te je puno radio na sebi.
Prošle godine je glumac istaknuo kako se osjeća zdravijim nego ikada.
- Imam energije, osjećam se jačim nego ikada i mršavljenje mi je spasilo život - zaključio je onda u razgovoru za časopis People.
Oskarovka Kathy Bates otkrila je kako je tijekom šest godina izgubila oko 45 kilograma. Promijenila je životni stil i bila je na dijetama, a onda se odlučila i na lijekove za mršavljenje.
U razgovoru za People rekla je kako je dio kilograma izgubila zahvaljujući Ozempicu.
- Puno se priča o tome da sam mršavija samo zbog Ozempica, ali moram razočarati ljude. Naporno sam radila na sebi, posebno tijekom pandemije, i nije bilo lako - komentirala je Bates.
Rebel Wilson je 2019. godine započela svoj put prema zdravijem životu, a sve zbog toga što joj je ginekolog rekao kako će imati veću šansu zamrznuti jajašca ako izgubi na kilaži.
Smršavjela je preko 35 kilograma tijekom godina te je 2022. dobila kćer Royce Lillian. Slavna glumica priznala je kako zbog obitelji više pazi na zdravlje, a posljednjih se godina osjeća odlično.
Wilson naporno vježba, pazi na prehranu i fokusira se na drugačije stvari nego što je to radila na početku karijere kada se proslavila zbog bucmastog izgleda. Ne brine ju ni što zli jezici pričaju da zbog promjene težine više neće dobivati uloge kao prije.
