VRUĆI ODMOR U MEKSIKU

FOTO Reality zvijezde pozirale zajedno gole pod tušem: 'Ova objava će slomiti internet...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
7
Foto: Lala Kent/Instagram

Dame u Meksiku uživaju u suncu, koktelima, moru... Čini se da sve rade zajedno. Ni pod tuš ne idu jedna bez druge..

Admiral

Lala Kent i Michelle Saniei, zvijezde američkog reality showa "The Valley", skoknule su s ostakom ekipe iz showa na odmor u Meksiko, u Cabo San Lucas, izvijestio je The Sun.

Dame tamo uživaju u suncu, koktelima, moru... Čini se da sve rade zajedno.

Foto: Lala Kent/Instagram

A dokaz toga je fotografija koje su objavile, na kojoj su obje gole pod tušom...

"Ovo će slomiti internet", komentiraju obožavatelji ispod objave.

Foto: Lala Kent/Instagram

Ovdje možete pogledati original objavu.

Neki su čak krenuli i nagađati kako su Lala i Michelle nešto više od prijateljica, ali Lala je nedavno govorila o novom muškarcu u svojem životu. 

Damama ne nedostaje ponuda za veze, navodno su im nakon ove objave inboxe preplavile poruke...

