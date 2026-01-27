FOTO Reality zvijezde pozirale zajedno gole pod tušem: 'Ova objava će slomiti internet...'

Lala Kent i Michelle Saniei, zvijezde američkog reality showa "The Valley", skoknule su s ostakom ekipe iz showa na odmor u Meksiko, u Cabo San Lucas, izvijestio je The Sun.

Dame tamo uživaju u suncu, koktelima, moru... Čini se da sve rade zajedno.

Foto: Lala Kent/Instagram

A dokaz toga je fotografija koje su objavile, na kojoj su obje gole pod tušom...

"Ovo će slomiti internet", komentiraju obožavatelji ispod objave.

Foto: Lala Kent/Instagram

Ovdje možete pogledati original objavu.

Neki su čak krenuli i nagađati kako su Lala i Michelle nešto više od prijateljica, ali Lala je nedavno govorila o novom muškarcu u svojem životu.

Damama ne nedostaje ponuda za veze, navodno su im nakon ove objave inboxe preplavile poruke...