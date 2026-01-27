Dame u Meksiku uživaju u suncu, koktelima, moru... Čini se da sve rade zajedno. Ni pod tuš ne idu jedna bez druge..
VRUĆI ODMOR U MEKSIKU
FOTO Reality zvijezde pozirale zajedno gole pod tušem: 'Ova objava će slomiti internet...'
Lala Kent i Michelle Saniei, zvijezde američkog reality showa "The Valley", skoknule su s ostakom ekipe iz showa na odmor u Meksiko, u Cabo San Lucas, izvijestio je The Sun.
Dame tamo uživaju u suncu, koktelima, moru... Čini se da sve rade zajedno.
A dokaz toga je fotografija koje su objavile, na kojoj su obje gole pod tušom...
"Ovo će slomiti internet", komentiraju obožavatelji ispod objave.
Ovdje možete pogledati original objavu.
Neki su čak krenuli i nagađati kako su Lala i Michelle nešto više od prijateljica, ali Lala je nedavno govorila o novom muškarcu u svojem životu.
Damama ne nedostaje ponuda za veze, navodno su im nakon ove objave inboxe preplavile poruke...
