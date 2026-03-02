Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SREĆU PRONAŠLA S DJEVOJKOM

FOTO Rebel Wilson izgubila je 35 kila kad je promijenila stil života, evo kako se mijenjala

Rebel Wilson proslavila se ulogama u komedijama, a posljednjih godina ponosno pokazuje vidno mršaviju figuru. Izgubila je više od 35 kilograma te radi sve da održi liniju. Glumica je privatno u sretnom braku s Ramonom Agrumom. Danas slavi 46. rođendan.
Filmaid Charity Ball 2016 in Hong Kong
Australska glumica, komičarka i producentica Rebel Wilson rođena je 2. ožujka 1980. u Sydneyju. Svoj profesionalni put započela je na kazališnim daskama i televiziji u Australiji, gdje je brzo postala prepoznatljiva po osebujnom humoru i snažnoj scenskoj prisutnosti. | Foto: Jayne Russell/DPA/PIXSELL
1/39
Australska glumica, komičarka i producentica Rebel Wilson rođena je 2. ožujka 1980. u Sydneyju. Svoj profesionalni put započela je na kazališnim daskama i televiziji u Australiji, gdje je brzo postala prepoznatljiva po osebujnom humoru i snažnoj scenskoj prisutnosti. | Foto: Jayne Russell/DPA/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026