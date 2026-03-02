FOTO Rebel Wilson izgubila je 35 kila kad je promijenila stil života, evo kako se mijenjala

Rebel Wilson proslavila se ulogama u komedijama, a posljednjih godina ponosno pokazuje vidno mršaviju figuru. Izgubila je više od 35 kilograma te radi sve da održi liniju. Glumica je privatno u sretnom braku s Ramonom Agrumom. Danas slavi 46. rođendan.
Australska glumica, komičarka i producentica Rebel Wilson rođena je 2. ožujka 1980. u Sydneyju. Svoj profesionalni put započela je na kazališnim daskama i televiziji u Australiji, gdje je brzo postala prepoznatljiva po osebujnom humoru i snažnoj scenskoj prisutnosti.
| Foto: Jayne Russell/DPA/PIXSELL
Foto: Jayne Russell/DPA/PIXSELL
| Foto: Jayne Russell/DPA/PIXSELL
Međunarodnu slavu stekla je 2011. godine ulogom u hit-komediji "Bridesmaids", u kojoj je glumila neobičnu cimericu djevojke koji tumači Kristen Wiig.
| Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Nakon zapaženog filma "Bridesmaids", Wilson je postala jedno od najtraženijih komičarskih lica u Hollywoodu. Pravu zvjezdanu reputaciju učvrstila je ulogom glasne i samouvjerene Fat Amy u filmskom serijalu "Pitch Perfect". Uspjeh prvog nastavka doveo je do snimanja nastavaka "Pitch Perfect 2" i "Pitch Perfect 3", u kojima je ponovno briljirala u istoj ulozi.
| Foto: Instagram(Christopher Swann Photography
Tijekom tog razdoblja pojavila se i u nizu komercijalno uspješnih filmova, među kojima su "Pain & Gain", "How to Be Single", "Isn't It Romantic", "The Hustle" te filmska adaptacija broadwayskog mjuzikla Cats. Godine 2013. vodila je i dodjelu nagrada MTV Movie Awards.
| Foto: Instagram(Christopher Swann Photography
Wilson je iste godine preuzela glavnu ulogu u humorističnoj seriji "Super Fun Night", čiji je izvršni producent bio poznati američki voditelj Conan O'Brien. Iako je serija imala dobru gledanost na početku, nije doživjela dugoročan uspjeh te je otkazana nakon prve sezone.
| Foto: John Nacion/PA Images/PIXSELL
Osim glume, Wilson se okušala i u produkciji putem svoje kompanije Camp Sugar Productions, a sudjelovala je u realizaciji filma "The Hustle".
| Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Godine 2017. Wilson je dobila sudski spor protiv medijske kuće Bauer Media zbog klevete, nakon što su objavljeni članci koji su dovodili u pitanje njezinu dob i biografske podatke. Iako je prvotno dobila visoku odštetu, sud je kasnije iznos smanjio. Unatoč pravnim preokretima, glumica je izjavila kako se osjeća moralno opravdanom te je dio sredstava namijenila u dobrotvorne svrhe.
| Foto: Instagram/ kolaž
Što se privatnog života tiče, Wilson je otvoreno govorila o zdravstvenim izazovima, uključujući sindrom policističnih jajnika. U studenom 2022. godine postala je majka djevojčice rođene putem surogat-majke. Godine 2022. javno je objavila svoju vezu s Ramonom Agrumom, a par se vjenčao 2024. godine u Italiji i Australiji.
| Foto: VAMA, MAST
Zanimljivo je da je Wilson studirala pravo na Sveučilištu Novog Južnog Walesa, razmatrajući pravničku karijeru kao alternativu glumi. Ipak, njezina strast prema kazalištu prevagnula je nakon školovanja u Australian Theatre for Young People te usavršavanja u New Yorku.
| Foto: Instagram/ kolaž
Wilson je 2020. proglasila "godinom zdravlja" te je izgubila više od 35 kilograma. Komentirala je onda kako redovito vježba, promijenila je životne navike te kompletnu prehranu.
| Foto: Instagram/ kolaž
Glumica je istaknula kako i dalje redovito šeta, ne pretjeruje ni sa čime te održava liniju zdravim načinom života.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala.
| Foto: Instagram/Rebel Wilson/kolaž
