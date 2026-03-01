Evo što vas čeka u sapunicama: Vice i Čavka se potuku, a očajni Domazet želi Katarinu natrag

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Zora je prisiljena otkriti Katarini da je trudna, ali nije spremna odati ime oca djeteta. Nikola čuje Marka kako se Čavki hvali da je spavao sa Zorom. Anka se vraća kući, ali Šušnjara joj nije spreman oprostiti.

UTORAK Nakon mnogo godina Marta odluči zaboraviti što je bilo i pomiriti se s generalom. Cvita od Katarine dozna da je Zora trudna te je one zajedno pokušaju uvjeriti da pronađe Jasmina.

SRIJEDA Katarina pritišće Jasmina da prizna da je otac Zorina djeteta. Cvita pokušava uvjeriti Zoru da pođe s njom i Nikolom u Ženevu te tamo odgaja svoje dijete. Anki je dosta Šušnjarina ponašanja. Domazet se vraća i objašnjava svoju odsutnost generalu Badurini.

ČETVRTAK Liječnik govori Nikoli i Terezi loše vijesti u vezi Cvite. Domazet dolazi Kati na vrata tražiti oprost. Vice isprovocira Čavku te ga ovaj napadne.

PETAK Ante pokušava shvatiti razlog Vicine i Čavkine svađe, a otkriće ga šokira. Ogorčena Lucinom izdajom, Anka je optužuje da joj je pokušala ukrasti muža. Jakov i Teodora posjećuju ginekologa, doktora Hodžića u nadi da će im pomoći da dobiju dijete. Ante se vlastitim očima uvjeri da je Čavka bacio oko na njegovu kćer.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Angela se suprotstavi Leocadiji i Lorenzu: neće otići u Švicarsku, a neće se ni ispričati markizu De Andújaru. Catalina pokuša posredovati kod baruna De Valladaresa kako bi izbjegla sukob s plemićima.

UTORAK Martina i Jacobo razgovaraju s barunom bez Catalinina znanja. Enora kaže Manuelu da Leocadia ne želi da ona radi u s njim.

SRIJEDA Lopeovo vrijeme u palači vojvode i vojvotkinje De Carril curi. Martina prijeti Catalini drastičnim rješenjem u vezi sa zemljom.

ČETVRTAK Lope se vrati iz palače vojvode i vojvotkinje De Carril i izvijesti o Lorenzovu posjetu. Leocadia postane sumnjičava kad domaćica zabave iz visokog društva odbije pozvati Ángelu.

PETAK Rafaelino se stanje pogorša, a obitelj Luján ne može naći liječnika koji bi joj pomogao. Curro zaključi da je Lorenzo posjetio vojvodu De Carrila jer je odgovoran za Janinu smrt i plane.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Voightov tim i vatrogasci istražuju ​​eksploziju plina u neboderu te otkriju užasnu tajnu. Ruzek i Kidd nastavljaju tražiti način kako se izvući iz vagona podzemne željeznice i zaustaviti počinitelja.

UTORAK Atwater i tim istražuju smrt tinejdžera koji je ubijen dok je prolazio. Ruzek i tim i dalje traže​​ serijskog ubojicu zbog devet ubojstava i otmice djevojčice Zoe

SRIJEDA Voight i obavještajna jedinica dio su inicijative koja ima zadaću smanjiti nasilje jer bande pokušavaju preuzeti teritorije diljem grada. U međuvremenu traži pomoć da pronađe dokaze o nedjelima korumpiranog Charlieja Reida.

ČETVRTAK Tim istražuje pucnjavu povezanu s Atwaterom, njegovim odnosom s Valerie Sotto i njezinom pacijenticom, čiji su osjećali prerasli u opsesiju.

PETAK Cook regrutira prvog doušnika dok istražuje pljačku koja je pošla po zlu, a njezina se uporna majka trudi iskupiti. Ruzek pokušava pomoći čovjeku da siđe s mosta, no ovaj skoči u smrt.

Kumovi

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Bracu pritišće razvod i saznanje da bi ga mogao puno više koštati nego što je mislio. Odradi sumnjivi posao za Tihu i za to dobije pozamašan iznos. Macani su presretni povodom zaključenja procesa s osiguravajućom kućom, ali gospođa Košta ima drukčije planove.

UTORAK Matiju muče Kiki i Martin. Lara i Luce shvaćaju da s njom nešto nije u redu. Goran je utučen kako je Macane ukopao, ali Marko ga tješi da možda i je na tragu velikog slučaja. Ivka predloži obitelji da posude novac od Stanislava. Sav sretan što ga nećaci zovu na oklajskog pilića, sazna da im treba pola milijuna eura pa mu pozli od cifre.

SRIJEDA Braća sve nade polažu u to da će im Stanislav posuditi pola milijuna eura, ali on nestane. Vinko, Aljoša i Spomenka prijave njegov nestanak policiji. Goran u potrazi za Stanislavom na cesti zaustavi Bracu koji u kombiju vozi švercanu robu. Laru zbog Matijinih riječi proganjaju sumnje u Tomijevu vjernost u Africi.

ČETVRTAK Matija priznaje Lari da više prema Martinu ne osjeća što i prije i shvaća da mora razgovarati s njim. Marko Šank svjedoči romantičnom trenutku između Matije i Kikija. Stanislav se skriva u Mirjaninu stanu. Zamalo ga otkrije Goran, a definitivno ga otkrije Braco.

Crno more

NOVA TV 18:10

PONEDJELJAK Oružani sukob prekida lažna policijska sirena, no drama tek počinje. Dok Adil i njegovi ljudi kreću u potragu za Sultan Ebom, istina izlazi na vidjelo. Žena koja je prodala bebu povezana je s obitelji Fırtına.

UTORAK Šokantno priznanje ruši temelje obje obitelji. Eleni bi mogla biti kći Esme i Adila! Dok Oruç shvaća razmjere Šerifove izdaje, majka Şirin zaprijeti da će uništiti sina ako je sudjelovao u prodaji djeteta.

SRIJEDA Adil i Šerif ulaze u otvoreni rat. Poslovni savezi pucaju, ruski investitor okreće leđa, a stare rane ponovno se otvaraju. Esme se suočava s najtežom dilemom u životu: priznati istinu i srušiti sve ili šutjeti i zauvijek izgubiti kćer.

ČETVRTAK Dok se Koçariji i Fırtıne spremaju za konačni obračun, Oruç iznosi uvjete: otkrit će tko je Elenina majka, ali po cijenu koja može zapaliti cijelo selo. Adil pristaje na opasnu pogodbu, no Esme odbija biti predmet trgovine. Nema sitnih računa, samo dugovi koji se plaćaju krvlju.

PETAK Napetost doseže vrhunac kad Koçariji opkole vilu Fırtına. Pet minuta dijeli obitelji od uništenja. Oruç konačno priznaje da zna istinu, a Eleni se suočava s odgovorom koji je tražila cijeli život. U trenutku kad se čini da će se proliti krv, netko dolazi i donosi istinu koja mijenja sve.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Blanca liječi Maxove rane. Sjećanja otprije trideset godina kad se odrekla djeteta, silno je uznemire. Uzima ušteđevinu iz banke i daje ju Maxu.

UTORAK Ana odbije poziv novog obožavatelja, ali poslije ga ipak prihvati. Alberto je traži i suoči se sa stvarnošću. Ugleda je kako pleše s Rodrigom i osjeti isto što ona osjeća kad ga gleda s Cristinom.

SRIJEDA Ljubomorni Alberto predbacuje Ani što je izašla s Rodrigom. Ona stiže na Bárbarino vjenčanje s pratnjom, to pojača Albertovu ljubomoru. Slomljena srca, utapa tugu u alkoholu.

ČETVRTAK Pijan i ranjiv Alberto prepušta se strasti i spava s Cristinom. U zoru ih Ana vidi kako izlaze iz Albertove zgrade. Primijeti da Cristina nosi vjenčanicu i shvaća što se dogodilo.

PETAK Cristina otkriva Ani intimne detalje svoje noći s Albertom i predloži joj da bude voditeljica njihove krojačnice, ali odbije. Max spasi drogiranu Jennifer od pokušaja otmice.