Obavijesti

Galerija

Komentari 0
POGLEDAJTE SCENE S DELTE

FOTO Rijeka je dočekala ekipu dokumentarca 'Fiume o morte', dobitnika europskog Oscara

Rijeka je u utorak na Delti dočekala redatelja Igora Bezinovića i ekipu filma 'Fiume o morte', dobitnika Europske filmske nagrade za najbolji dokumentarni film
Rijeka: Doček Oskarovca Igora Bežinovića i ekipe koja je sudjelovala u stvaranju filma "Fiume o Morte!"
Prije početka programa s razglasa su se čule pjesme The Times They Are a-Changin' i All You Fascists Bound to Lose, a potom su nastupile članice ženskog aktivističkog zbora Vladarice. Izvele su autorsku pjesmu te hrvatski prepjev Ay Carmela, piše Jutarnji list. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
1/19
Prije početka programa s razglasa su se čule pjesme The Times They Are a-Changin' i All You Fascists Bound to Lose, a potom su nastupile članice ženskog aktivističkog zbora Vladarice. Izvele su autorsku pjesmu te hrvatski prepjev Ay Carmela, piše Jutarnji list. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026