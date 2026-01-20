FOTO Rijeka je dočekala ekipu dokumentarca 'Fiume o morte', dobitnika europskog Oscara

Rijeka je u utorak na Delti dočekala redatelja Igora Bezinovića i ekipu filma 'Fiume o morte', dobitnika Europske filmske nagrade za najbolji dokumentarni film
Prije početka programa s razglasa su se čule pjesme The Times They Are a-Changin' i All You Fascists Bound to Lose, a potom su nastupile članice ženskog aktivističkog zbora Vladarice. Izvele su autorsku pjesmu te hrvatski prepjev Ay Carmela, piše Jutarnji list.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Lovro Mirth, koji nastupa i u 'Fiume o morte', izveo je pjesmu 'Stornelli d‘esilio' koju je 1895. napisao talijanski anarhist Pietro Gori, s poznatim refrenom 'La nostra patria e il mondo intero' ('Naša domovina je cijeli svijet').
Svoju svjetsku premijeru film 'Fiume o morte!' imao je na Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu, gdje je osvojio dvije nagrade - glavnu nagradu Tiger natjecanja te nagradu kritičara FIPRESCI, što ga čini prvim hrvatskim filmom koji je nagrađen u prestižnoj natjecateljskoj konkurenciji tog festivala.
Potom je uvršten na gotovo 50 festivala i osvojio je brojne nagrade, uključujući i šest Zlatnih Arena na Pulskom filmskom festivalu. Vrlo brzo postao je i najgledaniji dokumentarac u hrvatskim kinima, a također je i hrvatski kandidat za Oscara.
Nagrađivani autor Bezinović (dobitnik Velike zlatne Arene za dugi igrani film Kratki izlet 2017.) na iznimno kreativan način propituje posljedice okupacije grada na grad i njegove stanovnike.
Kako bi pronašao odgovore, autor je angažirao niz građana Rijeke, kojeg Talijani zovu Fiume, koji prepričavaju, rekonstruiraju i reinterpretiraju bizarnu priču o 16-mjesečnoj okupaciji njihova grada 1919. godine od strane talijanskog pjesnika, dandyja i propovjednika rata Gabrielea D'Annunzija.
