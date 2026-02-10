FOTO Rijetko viđene fotke: Kako je Tajči slavila na Jugoviziji '90

Uoči početka Dora, domaćeg izbora za pjesmu Eurovizije, prisjetimo se jedne od najupečatljivijih večeri u povijesti takvih natjecanja. Bio je 3. ožujka 1990. godine. Nakon što je zadarska grupa Riva godinu ranije senzacionalno pokorila Europu, dvorana Jazine bila je epicentar glazbenih zbivanja. Cijela Jugoslavija s nestrpljenjem je iščekivala 25. izdanje Jugovizije, ne samo kako bi odabrala svog predstavnika za Eurosong, već i da vidi tko će imati čast braniti boje domaćina u Zagrebu. Ulog je bio ogroman, a konkurencija nikad jača. No, te je večeri pozornicom protutnjao uragan energije, mladosti i optimizma utjelovljen u 19-godišnjoj Tatjani Matejaš, koja je u tri minute nastupa postala apsolutna zvijezda i fenomen o kojem će se pričati desetljećima.
Televizija Zagreb, kao najjači zabavno-glazbeni centar i organizator nadolazećeg Eurosonga, u Zadar je stigla s velikim ambicijama i tri jaka aduta.
Svoje povjerenje žiri je poklonio Massimu Saviću, već dokazanom pjevaču koji je bio nadomak pobjede na prijašnjim natjecanjima, te novoosnovanom splitskom duetu Zorice Kondže i Olivera Dragojevića, čija je Runjićeva pjesma bila velik izazov.
Treći adut bila je mlada Tatjana Matejaš, za koju je Zrinko Tutić pripremio pjesmu koja je trebala odgovarati njezinu stilu i godinama.
Sam Tutić našao se u središtu pozornosti jer je na natjecanje prijavio dvije pjesme, baš kao i Rajko Dujmić godinu ranije. Dok su kuloarima kružile glasine, on je mirno odgovarao na prozivke.
- Jugovizija je uvijek bila jedna od najgledanijih televizijskih emisija. Smatram da je to sjajna prilika za promociju jedne mlade djevojke kakva je Tajči i pjevača kao što je Massimo te njihovih novih projekata. I bez toga da ljudi pričaju o kategoriji pobjede, i njihova i moje ime izazivaju pozornost - izjavio je tad Tutić.
Otkrio je da se Tajčina pjesma u završnoj verziji zove 'Hajde da ludujemo', iako je prva verzija nosila naziv 'Berači jagoda'.
Iako su favoriti bili iskusniji kolege, Tajči je na pozornicu izašla s energijom koja je trenutačno osvojila i publiku u Jazinama i gledatelje pred malim ekranima.
Njezin nastup bio je spoj zarazne melodije, vrckavog teksta Alke Vuice i lako pamtljive koreografije.
No zvijezda večeri bila je i njezina kratka narančasta haljinica koja je postala dio pop-kulturne povijesti.
Za cjelokupni izgled, inspiriran stilom pedesetih i Marilyn Monroe, bila je zadužena legendarna vizažistica Višnja Trusić.
- U Zadru mi je izravnala kovrče i počešljala me u stilu pedesetih. To nam je bio cilj. Kad me našminkala, i sama se iznenadila koliko sam sličnosti imala s mlađom verzijom Marilyn Monroe. Višnja je bila zadovoljna mojim izgledom, pa mi je time dala sigurnost - prisjetila se Tajči godinama kasnije.
No legendarna kreacija dizajnerice Irine Damić Radovčić zamalo nije stigla na vrijeme.
Izrađena od laganog glatkog samta po koji se osobno vozilo u Austriju, haljina nije bila gotova na vrijeme za put u Zadar. U posljednji trenutak majka ju je pjevačici poslala autobusom.
- U toj narančastoj haljini bilo je toliko truda i ljubavi i vjere u mene da sam se u njoj osjećala kao u nekom čarobnom plaštu - otkrila je pjevačica.
Kad je krenulo glasovanje osam regionalnih žirija, postalo je jasno da svjedočimo povijesnoj večeri.
Tajči je ostvarila jednu od najuvjerljivijih pobjeda u povijesti natjecanja.
Osvojila je rekordnih 114 bodova.
Daleko iza sebe ostavila je favoriziranu konkurenciju.
Boris Novković i njegova 'Dajana' bili su drugi sa 61 bodom, a Oliver Dragojević i Zorica Kondža treći s 58 bodova. Publika je njezin nastup ispratila ovacijama i uzvicima 'hoćemo još'.
Pobjeda u Zadru lansirala je Tajči u status megazvijezde.
Rođena je 'Tajčimanija', fenomen koji je zahvatio cijelu državu.
Njezin album 'Hajde da ludujemo' prodan je u više od 300.000 primjeraka, a djevojčice diljem zemlje kopirale su njezin stil.
