POSTALA FENOMEN FOTO Rijetko viđene fotke: Kako je Tajči slavila na Jugoviziji '90

Uoči početka Dora, domaćeg izbora za pjesmu Eurovizije, prisjetimo se jedne od najupečatljivijih večeri u povijesti takvih natjecanja. Bio je 3. ožujka 1990. godine. Nakon što je zadarska grupa Riva godinu ranije senzacionalno pokorila Europu, dvorana Jazine bila je epicentar glazbenih zbivanja. Cijela Jugoslavija s nestrpljenjem je iščekivala 25. izdanje Jugovizije, ne samo kako bi odabrala svog predstavnika za Eurosong, već i da vidi tko će imati čast braniti boje domaćina u Zagrebu. Ulog je bio ogroman, a konkurencija nikad jača. No, te je večeri pozornicom protutnjao uragan energije, mladosti i optimizma utjelovljen u 19-godišnjoj Tatjani Matejaš, koja je u tri minute nastupa postala apsolutna zvijezda i fenomen o kojem će se pričati desetljećima.