LJUBAV CVATE

Marko Pecotić Peco i Silvia Dvornik o svojoj ljubavi: 'Mi radimo ono što volimo...'

Marko Pecotić Peco i Silvia Dvornik o svojoj ljubavi: 'Mi radimo ono što volimo...'
Zagreb: Cesarica gala party | Foto: Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Priznali su kako se, poput svakog para ponekad poriječkaju. No to bude, kažu, doista rijetko. Priznali su i kako su bili zajedno i u mladosti, odnosno prije 23 godine

Glazbeni par Silvia Dvornik i Marko Pecotić Peco prije tri su godine punili sve naslovnice i podijelili javnost, a otkrili su kako njihova ljubav i dalje cvjeta. Sa svojim bivšim su partnerima u vrlo dobrim odnosima.

- Lagani smo ti. Pa ja po kilama jesam lagana. Tako nam je život posložio sve da smo u jednoj zreloj fazi, djeca su na studiju, nisu više mala. Mi radimo ono što volimo - rekla je Splićanka za IN Magazin.

Priznali su kako se, poput svakog para ponekad poriječkaju. No to bude, kažu, doista rijetko.

- Pa stvarno rijetko, oko gluposti, jer sam ja nestrpljiva kao dite, a on je tu stvarno jedan stabilizator jer ja sve hoću odmah. Međutim, on je tu glas razuma, tako da stvarno zasad plovimo u jednoj lipoj simbiozi - ispričala je Silvia.

- Dječje bolesti smo davno preboljeli i te neke glupe svađe i jako smo zahvalni na životu svakog dana. Imamo sto razloga za biti grintavi, ali onako, pogledamo se i sve prođe i idemo dalje - dodao je Marko.

Osim toga, priznali su kako su bili zajedno i u mladosti. Peco kaže kako je to bilo 1974. godine.

- Prije 23 godine, da mi je netko rekao da ćeš opet biti s njim, rekla bih: 'Bože, nema šanse', ali cijeli krug oko planete, cijeli svemir se okrenuo i mi smo sad napravili to da smo, evo, opet skupa. To je baš bilo davno, davno, davno - rekla je Silvia pa dodala: 'Tad smo djeca bili mi i još nismo znali što nam nosiš ti'.

Zagreb: Cesarica gala party | Foto: Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Na pitanje razmišljaju li o vjenčanju, odgovorili su:

- To je sigurno i izgledno, ali jednostavno sad je takvo neko vrijeme - govori Peco.

- Mogu li ja reći? Znači, kad budemo stari kao Luigi i Bepina, s jedno 70 godina, kad već sve prođe, ti ćeš me odvesti pred oltar i to će biti kraj te štorije, tad ćemo snimiti duet - smije se Silvia, a Marko je dodao: 'Odmah sutra ću te odvesti, samo me nemoj badati nogom u posteji...'.

