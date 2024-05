FOTO Rod Stewart pjevao najveće hitove u Ljubljani pa se fotkao u zagrljaju Jelene Rozge

Britanski glazbenik, Rod Stewart (79), u nedjelju je zapjevao u Areni Stožice u Ljubljani, a nakon koncerta odvojio je vremena kako bi se fotografirao s fanovima. Među njegovim obožavateljicama našla se i naša Jelena Rozga. Zajedničkom fotografijom pohvalila se na svojim društvenim mrežama.

Pjevačica je podijelila fotografiju na kojoj pozira s glazbenikom, a osmijeh nije skidala s lica.

Foto: Instagram

Dok je koncert trajao pjevačica je sa svojim fanovima podijelila i atmosferu večeri, a sudeći prema videu cijela dvorana je pjevala u sav glas s pjevačem.

Foto: Instagram

Britanski glazbenik je u petak imao koncert u Beogradu, nakon kojeg se odlučio opustiti te je otišao u kupovinu. Stewart je bio u razgledavanju jednog dućana u trgovačkom centru u Ljubljani, a nakratko je zastao kod jednih čarapa.

Beograd: Rod Stewart održao prvi koncert u Beogradskoj Areni u sklopu turneje "Live in Concert - One Last Time" Tour 2024. | Foto: Antonio Ahel/ATAImages