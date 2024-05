Ekskluzivne fotografije Roda Stewarta: Nakon koncerta, glazbenik otišao u kupovinu...

Britanski glazbenik, Rod Stewart (79), u petak je Beograd počastio svojim glasom i stasom u sklopu turneje 'One Last Time'. Nakon Beograda, nastupit će u Ljubljani, 19. svibnja. No, prije još jednog spektakularnog koncerta, glazbenik se odlučio malo opustiti i otići u kupovinu.

Glazbenik je bio u razgledavanju jednog dućana u trgovačkom centru u Ljubljani, a nakratko je zastao kod jednih čarapa.

Stewart je nosio ležernu kombinaciju. Na sebi je imao traperice i jaknicu, a odjevnu kombinaciju je upotpunio bijelim starkama i torbicom.

Inače, Rod Stewart je dva sata zabavljao beogradsku publiku, a to mu je bio prvi koncert u susjednoj nam zemlji.

- Iskreno sam uzbuđen zbog svog prvog koncerta u Beogradu i veselim se što ću nastupati ovdje. Možete očekivati moje najveće hitove, ali i puno pravih iznenađenja - rekao je Stewart prije koncerta u Beogradu.