FOTO Sad Šime ide s njom: Maja Šuput voljela putovati i s bivšim mužem, evo gdje su sve bili...

NEDAVNO PREDSTAVILA KNJIGU

Simona Mijoković potvrdila da je postala baka. Kći Gabrijela je rodila s 18: 'Otišla je od nas...'

Bivša manekenka i pjevačica po prvi je puta potvrdila vijest koja se u javnosti pojavila još u lipnju, a iskreno je progovorila i o najmračnijim trenucima svoje mladosti, kao i u kakvom je odnosu s bivšim suprugom