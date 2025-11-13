FOTO Sad Šime ide s njom: Maja Šuput voljela putovati i s bivšim mužem, evo gdje su sve bili...

Maja Šuput i Šime Elez uživaju u Dubaiju, a detalje s putovanja pjevačica redovito dijeli s obožavateljima na Instagramu. Maja ne skriva da svaki slobodan trenutak koristi za putovanja, a i s bivšim suprugom Nenadom Tatarinovim voljela je putovati. Gdje su sve Maja i Nenad bili pogledajte u galeriji.
Maja Šuput je s Nenadom Tatarinovim često putovala. Na Instagramu je dijelila fotke njihovih uživanja po svijetu.
| Foto: Instagram
Maja Šuput je s Nenadom Tatarinovim često putovala. Na Instagramu je dijelila fotke njihovih uživanja po svijetu.
|
Foto: Instagram
Maja Šuput je s Nenadom Tatarinovim često putovala. Na Instagramu je dijelila fotke njihovih uživanja po svijetu.
| Foto: Instagram
Maja i Nenad su se na Maldivima zaručili 2018. godine. Vjenčali su se godinu kasnije, a sina dobili 2021. godine.
| Foto: Instagram
Dubai je Maji jedna od omiljenih destinacija, a ondje je bila i s bivšim mužem.
| Foto: Instagram/
Prije pet godina su uživali na egzotičnom Baliju.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Maja i Nenad su sa sinom bili u Meksiku 2022. godine.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Početkom ove godine bivši par je zajedno bio u dalekoj Australiji.
| Foto: Instagram/
Osim Australije, posjetili su i Fidži.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Šuput je u putovanjima uživala i u trudnoći.
| Foto: Instagram/ kolaž
Bivši supružnici uživali su i u Africi prošle godine, a posjetili su Nairobi i Zanzibar.
| Foto: Instagram
Na avanturi u Tajlandu bili su 2018. godine.
| Foto: Maja Šuput/Instagram
Abu Dhabi su posjetili 2023. godine.
| Foto: Instagram/kerolaychaves
U nastavku galerije pogledajte sretne trenutke s putovanja Maje Šuput i Nenada Tatarinova.
