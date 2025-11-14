Obavijesti

Galerija

Komentari 15
VRUĆE, VRUĆE!

FOTO Samo luksuz u Dubaiju! Maja i Šime uskočili u kupaće kostime i osvježili se u bazenu

Maja Šuput objavila je nove fotografije s putovanja u Dubai, a s njome je i Šime Elez. Sudeći prema fotografijama, luksuzni odmor se nastavlja i to u bazenu uz piće, a temperature? Maja ističe da idu do 35 stupnjeva!
FOTO Samo luksuz u Dubaiju! Maja i Šime uskočili u kupaće kostime i osvježili se u bazenu
Za njih nema zime! Maja i Šime 'prže' se na 35 stupnjeva, i uživaju u bazenu | Foto: Instagram
1/60
Za njih nema zime! Maja i Šime 'prže' se na 35 stupnjeva, i uživaju u bazenu | Foto: Instagram
Komentari 15

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025