FOTO Samo luksuz u Dubaiju! Maja i Šime uskočili u kupaće kostime i osvježili se u bazenu

Maja Šuput objavila je nove fotografije s putovanja u Dubai, a s njome je i Šime Elez. Sudeći prema fotografijama, luksuzni odmor se nastavlja i to u bazenu uz piće, a temperature? Maja ističe da idu do 35 stupnjeva!
Za njih nema zime! Maja i Šime 'prže' se na 35 stupnjeva, i uživaju u bazenu
Foto: Instagram
Za njih nema zime! Maja i Šime 'prže' se na 35 stupnjeva, i uživaju u bazenu
A večer prije uživali su u luksuznoj večeri
U jednoj prošloj objavi, nazvanoj jednostavno "Hedonistic", Maja je pokazala kako izgleda njihov raskošni izlazak u poznati restoran Carbone Dubai.
Pjevačica je zablistala u odvažnoj modnoj kombinaciji – crnom topu ukrašenom perjem i visokim čizmama zebrastog uzorka koje su privukle posebnu pažnju. Njezin partner Šime bio je elegantan u crnom, a par je pozirao zagrljen.
Fotografije otkrivaju detalje večere, od profinjenih jela i skupocjenog vina do impresivnog interijera restorana s velikim akvarijem u pozadini.
