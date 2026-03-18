FOTO Sandra Elkasević, Juričić... Evo tko je sve bio na premijeri mjuzikla 'Radio Dubrava'
Priča o Sokni i njegovoj ekipi, koji iz mladenačke bezbrižnosti početkom 90-ih odlaze ravno u rat pa se vraćaju u kvart koji više nije isti, u središtu je mjuzikla 'Radio Dubrava'. Riječ je o novom projektu Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija, prema tekstu Ane Tonković i u režiji Krešimira Dolenčića, inspiriranom pjesmama Prljavog kazališta. Premijera je u srijedu navečer u Domu Hrvatske vojske 'Zvonimir' okupila mnoga poznata lica, među kojima su bili Filip Juričić, Sanja Pilić, Gordan Jandroković, Sandra Elkasević i drugi