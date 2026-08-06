FOTO "Šašavi petak" u kina je stigao prije 23 godine, evo kako sad izgleda glumačka postava

Film "Šašavi petak" je prije 23 godine stigao u kina, a priča o čarobnoj zamjeni tijela između stroge majke i buntovne tinejdžerice odmah je osvojila čitav svijet. Od premijere prvog filma mnogo se toga promijenilo u stvarnim životima glavnih glumaca, a originalna postava snimila je i nastavak. U galeriji pogledajte kako izgledaju danas i čime se bave.
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Lindsay Lohan i Chad Michael Murray danas su roditelji, dok je Jamie Lee Curtis svoju impresivnu karijeru okrunila osvajanjem Oscara. Unatoč brojnim profesionalnim i privatnim obvezama, Curtis i Lohan ostale su bliske prijateljice tijekom svih ovih godina. Upravo ta dugogodišnja povezanost dodatno je pridonijela uvjerljivosti njihova ponovnog susreta na velikom platnu u filmu "Šašavi petak 2".
| Foto: Themoviedb.org
Lindsay Lohan i Chad Michael Murray danas su roditelji, dok je Jamie Lee Curtis svoju impresivnu karijeru okrunila osvajanjem Oscara. Unatoč brojnim profesionalnim i privatnim obvezama, Curtis i Lohan ostale su bliske prijateljice tijekom svih ovih godina. Upravo ta dugogodišnja povezanost dodatno je pridonijela uvjerljivosti njihova ponovnog susreta na velikom platnu u filmu "Šašavi petak 2".
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Foto: Themoviedb.org
Lindsay Lohan i Chad Michael Murray danas su roditelji, dok je Jamie Lee Curtis svoju impresivnu karijeru okrunila osvajanjem Oscara. Unatoč brojnim profesionalnim i privatnim obvezama, Curtis i Lohan ostale su bliske prijateljice tijekom svih ovih godina. Upravo ta dugogodišnja povezanost dodatno je pridonijela uvjerljivosti njihova ponovnog susreta na velikom platnu u filmu "Šašavi petak 2".
| Foto: Themoviedb.org
Nakon što je 1998. godine osvojila publiku glavnom ulogom u filmu "Zamka za roditelje", Lindsay Lohan nastavila je graditi status jedne od najperspektivnijih mladih holivudskih glumica. Novi veliki uspjeh ostvarila je 2003. godine u komediji "Šašavi petak", u kojoj je utjelovila buntovnu tinejdžericu Annu Coleman. Upravo je ta uloga dodatno učvrstila njezinu popularnost i otvorila vrata nizu novih filmskih projekata.
| Foto: United Archives/Impress
Tijekom 2000-ih Lohan je nizala zapažene uloge u hitovima poput "Confessions of a Teenage Drama Queen", kultne tinejdžerske komedije "Mean Girls" te obiteljskog filma "Herbie: Fully Loaded". Istodobno se okušala i u glazbenoj karijeri, objavivši dva studijska albuma 2004. i 2005. godine.
| Foto: Faye's Vision
Kako je sazrijevala, glumica se okrenula ozbiljnijim i raznovrsnijim ulogama. Pojavila se u filmovima "Just My Luck", "Georgia Rule" i hvaljenoj drami "Bobby" iz 2006. godine, dok je dokumentarna serija Lindsay iz 2014. pratila njezin oporavak od ovisnosti, osobne izazove i pokušaj povratka profesionalnoj karijeri.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Veliki povratak na filmsku scenu ostvarila je 2022. godine glavnom ulogom u Netflixovoj božićnoj romantičnoj komediji "Falling for Christmas", nakon čega su uslijedili filmovi "Irish Wish" i "Our Little Secret". Privatno, iste se 2022. udala za financijaša Badera Shammasa, a godinu dana kasnije dobili su sina Luaija. U kolovozu 2025. ponovno je utjelovila Annu Coleman u nastavku "Šašavi petak 2", istaknuvši kako život ponekad doista zaokruži priču na najljepši mogući način.
| Foto: Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Kada je utjelovila Tess Coleman u filmu "Šašavi petak", Jamie Lee Curtis već je imala status jedne od najpoznatijih glumica horor žanra. Svjetsku slavu stekla je zahvaljujući serijalu "Halloween", u kojem je postala zaštitno lice filmskih priča strave i napetosti. Tijekom 80-ih nastavila je nizati uspjehe u hororima "The Fog", "Prom Night" i "Terror Train", a potom je uspješno proširila glumački opus i komedijama, među kojima se posebno ističe "Trading Places".
| Foto: screenshot/Youtube
Nakon uspjeha filma "Šašavi petak" Curtis je odlučila usporiti profesionalni tempo kako bi se posvetila obitelji. Glumi se ponovno intenzivnije vratila 2012. godine gostujući u seriji "NCIS", gdje je ponovno surađivala s kolegom iz "Šašavog petka", Markom Harmonom. Nekoliko godina poslije pridružila se seriji "Scream Queens", a zatim se vratila ulozi Laurie Strode u novim nastavcima kultnog serijala "Halloween", koji su u kina stigli 2018., 2021. i 2022. godine.
| Foto: Instagram
Vrhunac njezine bogate karijere stigao je 2023. godine kada je osvojila svoj prvi Oscar, i to za najbolju sporednu glumicu zahvaljujući ulozi u hvaljenom filmu "Everything Everywhere All at Once".
| Foto: Mario Anzuoni/REUTERS
U nastavku "Šašavi petak 2" ponovno se vratila ulozi Tess Coleman, a povratak na set opisala je kao osjećaj povratka kući. Upravo je ponovno okupljanje glumačke ekipe i nastavak priče koja je obilježila jednu generaciju gledatelja bio jedan od glavnih razloga zbog kojih je s velikim zadovoljstvom prihvatila sudjelovanje u novom filmu.
| Foto: Mario Anzuoni
Foto Instagram
Chad Michael Murray već je početkom 2000-ih slovio za jednog od najvećih tinejdžerskih miljenika Hollywooda kada je u filmu "Šašavi petak" utjelovio Jakea, simpatiju Anne Coleman. Prije toga zapažene je uloge ostvario u popularnim serijama "Gilmorice" i "Dawson's Creek", a upravo nakon uspjeha Disneyjeve komedije njegova je karijera doživjela novi uzlet. Veliku popularnost stekao je kao Lucas Scott, talentirani košarkaš i jedan od glavnih likova serije "One Tree Hill", u kojoj je glumio punih šest sezona.
| Foto: Profimedia
Paralelno sa serijom nastavio je graditi i filmsku karijeru. Publika ga pamti po romantičnoj komediji "A Cinderella Story" iz 2004. godine te hororu "House of Wax", a posljednjih godina pojavio se u filmovima "A Madea Christmas" i "Road to Christmas", kao i u akcijskim trilerima "Survive the Night" i "Survive the Game", u kojima je glumio uz Brucea Willisa. Ostvario je i zapažene gostujuće uloge u seriji "Riverdale", dok danas igra jednu od glavnih uloga u kanadskoj seriji "Sullivan's Crossing".
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Na privatnom planu Murray je pronašao obiteljsku sreću. S glumicom Sarah Roemer vjenčao se 2014. godine, a zajedno imaju troje djece, sina i dvije kćeri. Obiteljski život danas mu je jednako važan kao i glumačka karijera, o čemu često govori u intervjuima.
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
U nastavku "Šašavi petak 2" ponovno je utjelovio Jakea, rame uz rame s Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan. Otkrio je i simpatičnu anegdotu kako su njegova djeca prvi put pogledala originalni film iz 2003. godine, pri čemu su ga bez zadrške zadirkivala zbog tadašnje frizure i glazbenih scena. Murray je kroz smijeh priznao da su ga zbog toga iskreno posramili, dodavši kako su, prema njegovim riječima, za to imali sasvim opravdan razlog.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto LuMarPhoto/PRESS ASSOCIATION
Prije nego što je u filmu "Šašavi petak" utjelovio Ryana, zaručnika Tess Coleman, Mark Harmon već je bio jedno od najpoznatijih televizijskih lica u SAD-u. Tijekom karijere ostvario je niz zapaženih uloga koje su mu donijele nominaciju za nagradu Emmy, a 1986. godine časopis People proglasio ga je najseksepilnijim muškarcem na svijetu.
| Foto: /THE HOLLYWOOD ARCHIVE
Samo nekoliko tjedana nakon premijere filma "Šašavi petak" 2003. godine Harmon je preuzeo ulogu specijalnog agenta Leroya Jethra Gibbsa u iznimno uspješnoj kriminalističkoj seriji "NCIS". Lik karizmatičnog istražitelja tumačio je čak 19 sezona, postavši jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica svoje generacije i zaštitni znak dugovječne serije.
| Foto: Aude Guerrucci/REUTERS
U nastavku "Šašavi petak 2" Mark Harmon ponovno se vraća ulozi Ryana, čime se pridružuje Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan u ponovnom okupljanju glumačke ekipe koja je obilježila originalni film iz 2003. godine.
| Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com/PRESS A
Foto IFA Film
Ryan Malgarini imao je samo 11 godina kada je u filmu "Šašavi petak" utjelovio Harryja Colemana, nestašnog i duhovitog mlađeg brata Anne Coleman. Iako je njegova uloga bila sporedna, simpatični Harry ostao je jedan od omiljenih likova među gledateljima zahvaljujući svom razigranom karakteru i brojnim komičnim scenama.
| Foto: AJM/PRESS ASSOCIATION
Nakon uspjeha filma Malgarini je nastavio glumačku karijeru te se 2006. godine pojavio u obiteljskom filmu "How to Eat Fried Worms". Veći dio sljedećih godina posvetio je televizijskim projektima, a 2008. godine dobio je jednu od glavnih uloga u humorističnoj seriji "Gary Unmarried", u kojoj je glumio Toma Brooksa, sina nedavno razvedenih roditelja. Nakon završetka serije gostovao je u popularnim naslovima "Harry's Law", "Bones", "Fresh Off the Boat" i "Teen Wolf".
| Foto: (C) Freeman/Digital Focus Intl
Filmskoj se karijeri ponovno ozbiljnije posvetio 2013. godine u trileru "Riddle", a godinu dana kasnije ostvario je zapaženu ulogu uz Haley Lu Richardson u filmu "The Young Kieslowski". Tijekom godina nastavio je graditi karijeru kroz raznolike televizijske i filmske projekte. U nastavku "Šašavi petak 2" Ryan Malgarini ponovno se vratio ulozi Harryja Colemana.
| Foto: AJM/PRESS ASSOCIATION
Christina Vidal već je iza sebe imala zapaženu glumačku karijeru kada je u filmu "Šašavi petak" utjelovila Maddie, članicu tinejdžerskog benda u kojem svira Anna Coleman. Na filmu je debitirala još 1993. godine u komediji "Life with Mikey" uz Michaela J. Foxa, a široj publici postala je poznata kao glavna junakinja Nickelodeonove serije "Taina", koja joj je donijela veliku popularnost među mlađim gledateljima.
| Foto: OConnor / AFF-USA.com
Nakon uspjeha "Šašavog petka" Vidal je nastavila graditi bogatu televizijsku karijeru. Gostovala je u brojnim popularnim serijama "ER", "Monk", "House", "Castle" i "Blue Bloods", dok je značajnije uloge ostvarila u serijama "Code Black", "Training Day", "The Terminal List" i Amazon Freeveejevom projektu "Primo".
| Foto: OConnor / AFF-USA.com
Više od dva desetljeća nakon originalnog filma Christina Vidal ponovno je utjelovila Maddie u nastavku "Šašavi petak 2", pridruživši se ostatku originalne glumačke postave.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS