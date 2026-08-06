FOTO "Šašavi petak" u kina je stigao prije 23 godine, evo kako sad izgleda glumačka postava

Paralelno sa serijom nastavio je graditi i filmsku karijeru. Publika ga pamti po romantičnoj komediji "A Cinderella Story" iz 2004. godine te hororu "House of Wax", a posljednjih godina pojavio se u filmovima "A Madea Christmas" i "Road to Christmas", kao i u akcijskim trilerima "Survive the Night" i "Survive the Game", u kojima je glumio uz Brucea Willisa. Ostvario je i zapažene gostujuće uloge u seriji "Riverdale", dok danas igra jednu od glavnih uloga u kanadskoj seriji "Sullivan's Crossing". | Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION