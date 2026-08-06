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FOTO "Šašavi petak" u kina je stigao prije 23 godine, evo kako sad izgleda glumačka postava

Film "Šašavi petak" je prije 23 godine stigao u kina, a priča o čarobnoj zamjeni tijela između stroge majke i buntovne tinejdžerice odmah je osvojila čitav svijet. Od premijere prvog filma mnogo se toga promijenilo u stvarnim životima glavnih glumaca, a originalna postava snimila je i nastavak. U galeriji pogledajte kako izgledaju danas i čime se bave.
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FOTO "Šašavi petak" u kina je stigao prije 23 godine, evo kako sad izgleda glumačka postava
Lindsay Lohan i Chad Michael Murray danas su roditelji, dok je Jamie Lee Curtis svoju impresivnu karijeru okrunila osvajanjem Oscara. Unatoč brojnim profesionalnim i privatnim obvezama, Curtis i Lohan ostale su bliske prijateljice tijekom svih ovih godina. Upravo ta dugogodišnja povezanost dodatno je pridonijela uvjerljivosti njihova ponovnog susreta na velikom platnu u filmu "Šašavi petak 2". | Foto: Themoviedb.org
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Lindsay Lohan i Chad Michael Murray danas su roditelji, dok je Jamie Lee Curtis svoju impresivnu karijeru okrunila osvajanjem Oscara. Unatoč brojnim profesionalnim i privatnim obvezama, Curtis i Lohan ostale su bliske prijateljice tijekom svih ovih godina. Upravo ta dugogodišnja povezanost dodatno je pridonijela uvjerljivosti njihova ponovnog susreta na velikom platnu u filmu "Šašavi petak 2". | Foto: Themoviedb.org
Komentari 2

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