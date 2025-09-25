Obavijesti

Izet bi rekao: 'Šefika, bona, nisam te prepozno!'

FOTO Šefika privatno ne izgleda ovako, a evo zašto je napustila seriju 'Lud, zbunjen, normalan'

Serija 'Lud, zbunjen, normalan', u kojoj su se pratile zgode i nezgode tri generacije obitelji Fazlinović, bila je jedna od najpopularnijih u regiji. U njoj su igrali glumci iz svih dijelova bivše Jugoslavije, a među njima i bosanskohercegovačka glumica Jasna Žalica
Široj publici najprepoznatljivija je po ulozi Šefike, kućne pomoćnice koja se često našla na meti šala Izeta, kojeg je maestralno glumio pokojni Mustafa Nadarević. | Foto: youtube/screenshot
