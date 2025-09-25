Izet bi rekao: 'Šefika, bona, nisam te prepozno!'
FOTO Šefika privatno ne izgleda ovako, a evo zašto je napustila seriju 'Lud, zbunjen, normalan'
Serija 'Lud, zbunjen, normalan', u kojoj su se pratile zgode i nezgode tri generacije obitelji Fazlinović, bila je jedna od najpopularnijih u regiji. U njoj su igrali glumci iz svih dijelova bivše Jugoslavije, a među njima i bosanskohercegovačka glumica Jasna Žalica
Široj publici najprepoznatljivija je po ulozi Šefike, kućne pomoćnice koja se često našla na meti šala Izeta, kojeg je maestralno glumio pokojni Mustafa Nadarević.
Foto: youtube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
- Mustafa je čovjek zbog kojeg mladi ljudi žele biti glumci i čovjek od kojeg se uči i s kojim vam je i čast i zadovoljstvo, a istovremeno vam se čini da ste s njim oduvijek radili. Prirodno je s njim biti u kadru. On je prijatelj i gospodin glumac - rekla je Jasna jednom prilikom za In Magazin.
Foto YouTube/screenshot
Iako je u jednom trenutku napustila snimanje, kasnije se vratila u seriju.
Foto: youtube/screenshot
- Ta serija je bila moj prvi susret sa TV produkcijom tog tipa. Na početku nismo mogli ni pretpostaviti koji interes će pobuditi kod publike. Prestala sam igrati u seriji, jer su mi se nudili neki drugi poslovi koji su mi u tom trenutku, nakon odigranih 36 epizoda bili atraktivni i zanimljivi, a serija je nastavila svojim tijekom. Godinama kasnije, učinilo mi se zabavno da se po stare dane vratim u tu priču. I ne mogu opisati svoju sreću što sam uspjela još malo uživati u društvu i radu sa mojim dragim Mustafom Nadarevićem. Prestali smo snimati zbog korone i nikada više nećemo, zbog toga što nema Muje - ispričala je ranije za BiH portal Ladies IN.
Foto: YouTube
Povratak je iznenadio gledatelje i zbog njezina novog imidža. Umjesto duge tamne kose, pojavila se s kratkom plavom frizurom, što je bio veliki odmak od Šefike na kakvu su bili navikli.
Foto: NOVA TV
U privatnom životu ipak preferira kraću, tamnu kosu.
