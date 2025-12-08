FOTO 'Seks bomba' s bivšima je godinama bila na sudu, fanovi joj zamjeraju estetske zahvate

U listopadu 1980. udala se za vizažista Rona Snydera-Brittona, kojeg je upoznala na snimanju filma "Hard Country". Rastali su se prije Božića 1989. godine, nakon čega mu je Basinger isplaćivala 9000 dolara mjesečno čak osam godina. U memoarima je njezin bivši suprug otkrio da je imala aferu s Richardom Gereom dok su bili u braku, a s glumcem je Basinger snimila dva filma. | Foto: Imdb