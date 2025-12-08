FOTO 'Seks bomba' s bivšima je godinama bila na sudu, fanovi joj zamjeraju estetske zahvate

Američka glumica Kim Basinger karijeru je započela kao manekenka, a filmu se okrenula 1976. godine. Proslabila se kao Bondova djevojka u filmu "Never Say Never Again", utjelovila je Vicki Vale u Burtonovom "Batmanu", a za "L.A. Confidential" dobila je Oscara. Tijekom godina je imala nekoliko veza sa slavnim frajerima, a pažnju je plijenila i zbog plastičnih operacija. U galeriji provjerite kako se mijenjala kroz godine.
Kim Basinger rođena je u Georgiji 8. prosinca 1953. godine. U intervjuima je pričala kako je kao djevojčica bila izrazito sramežljiva, toliko da bi se onesvijestila ako bi morala pričati pred razredom u školi.
Odlazila je na satove baleta, a sa 17 godina se prijavila na natjecanje ljepote te je dobila titulu Athens Junior Miss. Odbila je ugovor u jednoj agenciji nakon tog natjecanja, a nakon što je upisala fakultet predomislila se o studiranju te je otišla u New York ganjati karijeru modela.
Zarađivala je 1000 dolara dnevno, no kao manekenka nije uživala. Govorila je kako je imala osjećaj da će se ugušiti te joj je bilo previše svakodnevno razmišljati o tome kako izgleda.
Upisala je satove glume te je povremeno pjevala u barovima u New Yorku. Nakon četiri godine makenenskog života, Basinger se preselila u Los Angeles kako bi se ostvarila kao glumica.
Imala je nekoliko manjih uloga u popularnim serijama, a uz Natalie Wood i Williama Devanea se 1979. godine pojavila u filmu "From Here to Eternity".
Kao Bondova djevojka u filmu "Never Say Never Again" uz Seana Conneryja osvojila je Hollywood 1983. U sklopu promotivne kampanje filma, glumica se tada skinula za Playboy.
"Batman" Tima Burtona iz 1989. je njezin najuspješniji film karijere što se zarate tiče. Na blagajnama kina utržio je preko 400 milijuna dolara, a Basinger je utjelovila Vicki Vale.
Glumila je uz najveće zvijezde te je jedno vrijeme bila među traženijim glumicama Hollywooda. Jedna od posljednjih zapaženih uloga bila joj je ona u filmu "Pedeset nijansi mračniji" 2017.
Prije nego što se proslavila, Kim Basinger je ljubila modela Tima Soundersa, fotografa Dalea Robinettea i nogometaša Joea Namatha.
U listopadu 1980. udala se za vizažista Rona Snydera-Brittona, kojeg je upoznala na snimanju filma "Hard Country". Rastali su se prije Božića 1989. godine, nakon čega mu je Basinger isplaćivala 9000 dolara mjesečno čak osam godina. U memoarima je njezin bivši suprug otkrio da je imala aferu s Richardom Gereom dok su bili u braku, a s glumcem je Basinger snimila dva filma.
Dok je s bivšim bila na sudu zbog razvoda, ljubila je glazbenika Princea, koji je radio na glazbi za film "Batman". Par je snimio je album "Hollywood Affair" na kojem je Kim pjevala.
Svog drugog supruga Aleca Baldwina upoznala je 1990. godine dok su snimali film "The Marrying Man". Tri godine kasnije stali su pred oltar, a kćer Ireland Baldwin dobili su 1995. Razišli su se 2000. i službeno razveli dvije godine kasnije.
Bivši par dugo se borio za skrbništvo nad kćeri, koja je posljednjih godina imala turbulentnu vezu s ocem nakon što je javno progovorila o njihovom odnosu. Basinger je rekla da je potrošila oko milijun i pol dolara na sudske troškove tijekom parnice.
Nakon razvoda, glumicu su povezivali s Eminemom, no reper s kojim je snimala "8 milja" odbacio je sve tvrdnje.
Posljednjih godina u vezi je s frizerom Mitchom Stoneom, a ne izlažu svoju vezu previše javnosti. Danas žive zajedno i drže se dalje od medija.
Nerijetko su mediji pisali da je često odlazila na plastične operacije, a njezini obožavatelji isticali su kako je prije zahvata bila puno ljepša.
U nastavku galerije provjerite kako se Kim Basinger mijenjala kroz godine.
