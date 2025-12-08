Obavijesti

SKIDALA SE DO KRAJA

FOTO 'Seks bomba' s bivšima je godinama bila na sudu, fanovi joj zamjeraju estetske zahvate

Američka glumica Kim Basinger karijeru je započela kao manekenka, a filmu se okrenula 1976. godine. Proslabila se kao Bondova djevojka u filmu "Never Say Never Again", utjelovila je Vicki Vale u Burtonovom "Batmanu", a za "L.A. Confidential" dobila je Oscara. Tijekom godina je imala nekoliko veza sa slavnim frajerima, a pažnju je plijenila i zbog plastičnih operacija. U galeriji provjerite kako se mijenjala kroz godine.
Kim Basinger rođena je u Georgiji 8. prosinca 1953. godine. U intervjuima je pričala kako je kao djevojčica bila izrazito sramežljiva, toliko da bi se onesvijestila ako bi morala pričati pred razredom u školi. | Foto: PIXSELL, REUTERS
