FOTO Severina produžila ljeto u Bodrumu: 'Najljepša žena!'
Jesen je stigla, ali Severina se ne da. Dok se mnogi privikavaju na sive dane, ona u Bodrumu uživa s prijateljima i zrači kao da ljeto još traje. Kadrovi koje je podijelila sve govore: haljina i sandale na petu za dnevni đir, kupaći kostim za sunčanje uz more, večernje druženje uz čašu vina i, naravno, nezaobilazni šoping. Jer kakav bi to bio odmor bez đira po trgovinama i novih sitnica koje usput uljepšaju dan, pitaju se pratitelji. A dok ona uživa u Turskoj, komplimenti se samo nižu. 'Najljepša žena na svijetu', 'Ajmeee koja lijepa žena, toliko zrači osobnošću, energijom i seksepilom...', pišu fanovi.