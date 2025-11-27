FOTO Sjećate li je se? Oduševila je sve prije deset godina, a evo kako danas izgleda Tina Šegetin

Sestre Šegetin proslavile su se u popularnoj reality emisiji 'Big Brother', a svojim su ponašanjem i izgledom privukle pažnju javnosti. Tina, koja je iznimno aktivna na društvenim mrežama, još uvijek privlači brojne fanove
Tinu Šegetin šira je javnost upoznala još 2015. godine kada je sa sestrom Barbarom sudjelovala u regionalnom izdanju reality showa 'Big Brother'.
Tinu Šegetin šira je javnost upoznala još 2015. godine kada je sa sestrom Barbarom sudjelovala u regionalnom izdanju reality showa 'Big Brother'.
Djevojke su privukle veliku pozornost svojim izjavama i atraktivnim izgledom.
Tina je tijekom showa ušla u romantičnu vezu s pobjednikom te sezone, Darkom Petkovskim Spejkom iz Makedonije. Par je vrlo brzo nakon kraja emisije prekinuo, a Tina se povukla iz javnosti i podvrgla estetskim operacijama, baš kao i njena sestra.
Jednom je prilikom za Net.hr otkrila i u čemu je tajna njenog besprijekornog izgleda i vitke linije. Rekla je kako na prehranu ne pazi, ali zato redovito vježba.
Bila je udana za Crnogorca Racu Jovanovića, no njihov je brak trajao svega godinu i pol.
Ni 10 godina nakon što je debitirala u poznatom realityju, Tina ne prestaje oduševljavati brojne pratitelje na društvenim mrežama te ih često časti svojim fotografijama.
'Zapanjujuće', 'Klanjam se', 'Tvoje oči su zadivljujuće dušo', 'Zgodna i atraktivna', samo su neki od komentara njenih obožavatelja.
