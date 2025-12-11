Obavijesti

FOTO Sjećate li se Irene? Bila je u 'Životu na vagi', a danas je neprepoznatljiva! Pogledajte

U treću sezonu 'Života na vagi' prijavila se Irena Štetić Andrin sa željom da izgubi kilograme kako bi se prvenstveno ostvarila kao majka. Uspjela je i skinula 53 kg u showu pa nakon toga zatrudnjela
FOTO Sjećate li se Irene? Bila je u 'Životu na vagi', a danas je neprepoznatljiva! Pogledajte
Irena Štetić Andrin odrasla je u Staroj Gradiški, a živi u Zagrebu. U show se prijavila kada je imala 36 godina i 130 kg. Ona i suprug nisu mogli imati djece pa je to bio i primaran razlog zbog kojeg se prijavila u show | Foto: RTL
