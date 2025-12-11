FOTO Sjećate li se Irene? Bila je u 'Životu na vagi', a danas je neprepoznatljiva! Pogledajte

U treću sezonu 'Života na vagi' prijavila se Irena Štetić Andrin sa željom da izgubi kilograme kako bi se prvenstveno ostvarila kao majka. Uspjela je i skinula 53 kg u showu pa nakon toga zatrudnjela
Irena Štetić Andrin odrasla je u Staroj Gradiški, a živi u Zagrebu. U show se prijavila kada je imala 36 godina i 130 kg. Ona i suprug nisu mogli imati djece pa je to bio i primaran razlog zbog kojeg se prijavila u show
Želja joj je bila smršavjeti kako bi mogla na medicinski potpomognutu oplodnju. Skinula je 53,9 kilograma, odnosno 40,6 posto svoje tjelesne mase, nakon čega je začela bez liječničke pomoći
Ona i suprug Ivica, za kojeg je rekla da je savršen suprug, postali su u siječnju 2020. godine roditelji sina Viga. U showu je bila najbolja od 'nefinalista' i tako osvojila 50.000 kuna
Aktivna je i na društvenim mrežama pa je sada pratitelje oduševila svojom novom fotografijom na kojoj se vidi kako Irena i dalje pazi na svoju figuru i izgleda odlično
Počela se debljati kada je njezina obitelj postala prognanička, ali je nakon završetka srednje škole uspjela reducirati kilograme i tu je kilažu održavala četiri godine
Često se uključi u humanitarne akcije pa je tako većinu osvojenog novca odlučila donirati udruzi RTL pomaže djeci. Pomogla je dječaku Mihaelu te mu kupila slušni aparat
