FOTO Sjećate se Jelene Putnik? Bila je u Životu na vagi pa u Survivoru: Neprepoznatljiva je

Jelenu Putnik prvi smo put imali prilike upoznati u drugoj sezoni showa 'Život na vagi', a kasnije je bila u četvrtoj sezoni 'Survivora'. Jelena dolazi iz Samobora, a nakon brojnih životnih uspona i padova sreću je pronašla u trenerskim vodama i pisanju knjiga.
Unatoč ljubavi prema sportu i aktivnom načinu života, cijeli se život borila s kilogramima, no kroz vlastiti primjer nastoji pokazati da se svaki rad na sebi isplati.
| Foto: RTL
Unatoč ljubavi prema sportu i aktivnom načinu života, cijeli se život borila s kilogramima, no kroz vlastiti primjer nastoji pokazati da se svaki rad na sebi isplati. |
Foto: RTL
Unatoč ljubavi prema sportu i aktivnom načinu života, cijeli se život borila s kilogramima, no kroz vlastiti primjer nastoji pokazati da se svaki rad na sebi isplati.
| Foto: RTL
Foto rtl
Jelena Putnik, koju je publika upoznala u drugoj sezoni emisije 'Život na vagi', danas je fitness trenerica, a u kasnijim sezonama čak je pomagala i drugim kandidatima da izgube na težini.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
U RTL-ovu showu osvojila je tad 50.000 kuna kao nefinalistica, jer je imala najviši postotak izgubljene tjelesne mase.
| Foto: Instagram/
Na prvom vaganju težila je 112,9 kilograma, a na finalnom 67,7 kilograma, što znači da je izgubila 45,2 kilograma. Za Jelenu to nije bio kraj nego početak.
| Foto: Instagram/
Na pitanje o najtežem trenutku na putu transformacije, Jelena je rekla: "Transformacija nakon i za vrijeme showa desila se prebrzo i moja glava to nije mogla popratiti. Sada, nemam rokove, korak po korak, idem prema cilju. Sazrela sam, odrasla i zavoljela se. Više se ne zamaram brojevima, već radim na tome da se dobro osjećam i dobro izgledam."
| Foto: Instagram/
Jelena se danas aktivno bavi fitnesom, vodi i grupne treninge. Na svojim društvenim mrežama rado dijeli motivacijske citate i fotografije s treninga.
| Foto: Instagram/
Jelena danas vodi grupne treninge i pomaže drugima ostvariti njihove ciljeve, a nerijetko s pratiteljima dijeli fotografije njenog napretka kroz godine.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Jelena nam je prije nekoliko godina otkrila i kako radi na dvije knjige.
| Foto: Privatni album/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Jelena se kasnije odlučila natjecati u showu Survivor.
| Foto: NOVA TV
„Dolazim s ciljem da pokažem ljudima kako ni godine ni izostanak mišića ne moraju nužno značiti manju vrijednost i sposobnost nošenja s izazovima“, objasnila je tada Jelena.
| Foto: Nova Tv
Ipak, njezin boravak u showu završio je prije nego što je očekivala. Zbog ozljede zgloba morala je prva napustiti natjecanje.
| Foto: NOVA TV
Sudjelovanjem u 'Survivoru' stekla je nevjerojatno iskustvo koje joj je potvrdilo ono što je već slutila o sebi.
"Potvrdila sam da sam borac, da idem prema cilju bez obzira na to što bi drugi o tome mislili, da sam mentalno uistinu jaka i izdržljiva te da se mogu nositi s izazovima dosta dobro" rekla je nakon showa za 24sata.
| Foto: NOVA TV
Danas je mnogi ne bi ni prepoznali.
| Foto: Instagram/Jelena Putnik
Jedno je vrijeme imala i vrlo kratku kosu izbrijanu sa strane.
| Foto: Instagram/Jelena Putnik
Foto Instagram/Jelena Putnik
Foto Instagram/Jelena Putnik
Foto Instagram/Jelena Putnik
Foto NOVA TV