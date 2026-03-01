Obavijesti

Galerija

Komentari 3
VELIKE PROMJENE

FOTO Sjećate se Jelene Putnik? Bila je u Životu na vagi pa u Survivoru: Neprepoznatljiva je

Jelenu Putnik prvi smo put imali prilike upoznati u drugoj sezoni showa 'Život na vagi', a kasnije je bila u četvrtoj sezoni 'Survivora'. Jelena dolazi iz Samobora, a nakon brojnih životnih uspona i padova sreću je pronašla u trenerskim vodama i pisanju knjiga.
FOTO Sjećate se Jelene Putnik? Bila je u Životu na vagi pa u Survivoru: Neprepoznatljiva je
Unatoč ljubavi prema sportu i aktivnom načinu života, cijeli se život borila s kilogramima, no kroz vlastiti primjer nastoji pokazati da se svaki rad na sebi isplati. | Foto: RTL
1/23
Unatoč ljubavi prema sportu i aktivnom načinu života, cijeli se život borila s kilogramima, no kroz vlastiti primjer nastoji pokazati da se svaki rad na sebi isplati. | Foto: RTL
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026