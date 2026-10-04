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PRIJE 19 GODINA

FOTO Sjećate se Maje Paole? Upoznali smo ju u Big Brotheru, pogledajte kako danas izgleda

Ako ste prije 19 godina pratili reality 'Big Brother', sigurno se sjećate Maje Paole Sestrić. Bila je finalistica četvrte sezone i jedna od onih natjecateljica koje su se brzo uvukle pod kožu gledateljima. Nakon izlaska iz kuće povukla se iz javnosti, ali interes za njezinim životom nije nestao. I danas se mnogi pitaju gdje je, što radi i kako izgleda
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FOTO Sjećate se Maje Paole? Upoznali smo ju u Big Brotheru, pogledajte kako danas izgleda
Maja je svoju životnu priču više puta dijelila s javnošću, bez uljepšavanja. | Foto: YouTube/screenshot
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Maja je svoju životnu priču više puta dijelila s javnošću, bez uljepšavanja. | Foto: YouTube/screenshot
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