FOTO Sjećate se Maje Paole? Upoznali smo ju u Big Brotheru, pogledajte kako danas izgleda

Ako ste prije 19 godina pratili reality 'Big Brother', sigurno se sjećate Maje Paole Sestrić. Bila je finalistica četvrte sezone i jedna od onih natjecateljica koje su se brzo uvukle pod kožu gledateljima. Nakon izlaska iz kuće povukla se iz javnosti, ali interes za njezinim životom nije nestao. I danas se mnogi pitaju gdje je, što radi i kako izgleda
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Maja je svoju životnu priču više puta dijelila s javnošću, bez uljepšavanja.
| Foto: YouTube/screenshot
Maja je svoju životnu priču više puta dijelila s javnošću, bez uljepšavanja. |
Foto: YouTube/screenshot
Maja je svoju životnu priču više puta dijelila s javnošću, bez uljepšavanja.
| Foto: YouTube/screenshot
Odrasla je u udomiteljskoj obitelji jer je Centar za socijalnu skrb oduzeo čak jedanaestero djece njezinim biološkim roditeljima.
| Foto: YouTube/screenshot
Kad je postala punoljetna, svoje je dotadašnje ime Međida Čufurović promijenila u Maja-Paola Sestrić.
| Foto: YouTube/screenshot
Biološkog oca nije vidjela do 2022. godine, i to na sudu.
| Foto: YouTube/screenshot
On navodno iz prvog braka ima jedanaestero, a iz drugog devetero djece
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Toplo obiteljsko okruženje Maja je pronašla u Karlovcu, kod udomiteljice Ljiljane.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
S biološkom majkom prvi put u životu komunicirala je tek u 32. godini.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
- Nisam je pitala zašto smo se morali razdvojiti. Svjesna sam svega što se dogodilo. Razgovor je tekao prirodno. Nekad knjigu treba pročitati, zatvoriti je i staviti na policu - rekla je Maja Paola tad.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Godine 2013. udala se i rodila sina Gabrijela.
| Foto: Instagram
- Nekad vjera u bolje sutra čini čuda. Dogodilo mi se svašta lijepog u životu. Ispunjena sam ljubavlju, imam prekrasnog sina, okružena sam prijateljima i obitelji, kao i zdravljem. Ne mogu biti nezahvalna kad to sve imam. Svi imaju svoje životne borbe te ljudi uspijevaju i u težim situacijama nego što je bila moja - rekla je ranije Maja Paola.
| Foto: Instagram
Danas više nije u braku, a na Instagramu je prati više od 3 tisuće ljudi.
| Foto: Instagram
Evo kako danas izgleda.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Maja je ranije pokrenula i vlastitu aplikaciju iFashionly, koja korisnicima omogućuje da prodaju, kupuju ili razmjenjuju odjeću, uz dodatne usluge uljepšavanja.
| Foto: Instagram
- Volim stvarati nešto novo što ljudima može biti od koristi. Moda mi nikad neće dosaditi. Korisnici će moći međusobno komunicirati i surađivati te je svakako moći vrlo maštovito koristiti. Njihov profil će biti odraz njih samih. Aplikacija će imati i humanitarnu notu - rekla je prilikom lansiranja aplikacije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram