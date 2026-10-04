FOTO Sjećate se Maje Paole? Upoznali smo ju u Big Brotheru, pogledajte kako danas izgleda

- Nekad vjera u bolje sutra čini čuda. Dogodilo mi se svašta lijepog u životu. Ispunjena sam ljubavlju, imam prekrasnog sina, okružena sam prijateljima i obitelji, kao i zdravljem. Ne mogu biti nezahvalna kad to sve imam. Svi imaju svoje životne borbe te ljudi uspijevaju i u težim situacijama nego što je bila moja - rekla je ranije Maja Paola. | Foto: Instagram