PROVOZALI SE

Šime i Maja kao Bond i njegova djevojka: 'Ukrali smo auto...'

Naša pjevačica Maja Šuput i bivši 'Gospodin Savršeni' Šime Elez skupa su snimali reklamu. Viđeni su u elegantnoj odjeći na terasi jednog hotela u Splitu, a kasnije su se provozali u oldtimeru...
"Sjedila sam ispred hotela, pogledala prema gore i vidjela Maju i Šimu. Kratko su bili vani. Netko ih je fotografirao", ispričala nam je čitateljica koja je ispred splitskog hotela Ambasador u petak prijepodne. Na fotografijama, koje nam je poslala naša čitateljica, vidi se kako je Šime primio Maju za struk. | Foto: Čitatelj 24sata
