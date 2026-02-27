Šime i Maja kao Bond i njegova djevojka: 'Ukrali smo auto...'

Naša pjevačica Maja Šuput i bivši 'Gospodin Savršeni' Šime Elez skupa su snimali reklamu. Viđeni su u elegantnoj odjeći na terasi jednog hotela u Splitu, a kasnije su se provozali u oldtimeru...
"Sjedila sam ispred hotela, pogledala prema gore i vidjela Maju i Šimu. Kratko su bili vani. Netko ih je fotografirao", ispričala nam je čitateljica koja je ispred splitskog hotela Ambasador u petak prijepodne. Na fotografijama, koje nam je poslala naša čitateljica, vidi se kako je Šime primio Maju za struk.
| Foto: Čitatelj 24sata
Foto: Čitatelj 24sata
| Foto: Čitatelj 24sata
Kasnije je i sama Maja objavila video na svom Instagram profilu.
| Foto: Čitatelj 24sata
Maja je na sebi nosila usku crnu haljinu i visoke štikle dok se Šime odlučio za crne hlače i bijelu košulju.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Maja je na svojoj Instagram priči podijelila video na kojem se vidi kako Šime sjedi na terasi i "igra se" s telefonom dok ona stoji do njega.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Nakon toga su se vozili u oldtimeru, a ako je suditi po snimci, itekako su uživali u tome.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
"Odlučili smo malo ukrasti auto ekipi dok snimamo reklamu...nemamo osiguranje", rekla je Maja u videu.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
