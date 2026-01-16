Obavijesti

POZNATA MANEKENKA

FOTO Smatraju je ikonom pop kulture, a imala je i problema sa zakonom zbog poroka

Britanska manekenka Kate Moss proslavila se 90-ih godina kada je bila proglašena supermodelom. Suradnja s Calvinom Kleinom donijela joj je svjetsku slavu, a medijske stupce nerijetko je punila i svojim privatnim životom. Prema podacima Forbesa, godišnje je zarađivala preko 9 milijuna dolara te je jedna od najplaćenijih manekenki na svijetu. Danas slavi 52. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Reuters/Pixsell
Kate Moss rođena je 16. siječnja 1974. u Londonu. Modni agent ju je otkrio u zračnoj luci u New Yorku kada joj je bilo samo 14 godina, a već iduće godine našla se na naslovnici jednog časopisa. | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Kate Moss rođena je 16. siječnja 1974. u Londonu. Modni agent ju je otkrio u zračnoj luci u New Yorku kada joj je bilo samo 14 godina, a već iduće godine našla se na naslovnici jednog časopisa. | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
