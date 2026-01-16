FOTO Smatraju je ikonom pop kulture, a imala je i problema sa zakonom zbog poroka

Britanska manekenka Kate Moss proslavila se 90-ih godina kada je bila proglašena supermodelom. Suradnja s Calvinom Kleinom donijela joj je svjetsku slavu, a medijske stupce nerijetko je punila i svojim privatnim životom. Prema podacima Forbesa, godišnje je zarađivala preko 9 milijuna dolara te je jedna od najplaćenijih manekenki na svijetu. Danas slavi 52. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Kate Moss rođena je 16. siječnja 1974. u Londonu. Modni agent ju je otkrio u zračnoj luci u New Yorku kada joj je bilo samo 14 godina, a već iduće godine našla se na naslovnici jednog časopisa.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
|
Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Karijeru joj je lansirala kampanja Calvina Kleina 1993. godine. Djelomično gola, Moss je oduševila sve svojom pojavom te je počela dobivati ponude sa svih strana.
| Foto: PA/Pixsell
Tijekom bogate karijere našla se na više od 300 naslovnica časopisa do danas, a nosila je kreacije uglednih kuća kao što su Chanel i Christian Dior.
| Foto: PIXSELL, REUTERS
Turbulentan privatni život ono je zbog čega su je mediji nerijetko "proganjali".
| Foto: PA/PIXSELL, Reuters/PIXSELL
Britanski mediji su 2005. godine objavili fotografije poznate manekenke na kojima je jasno da se drogira. Još ranije priznala je da je imala problema s alkoholom, a 1998. godine je bila i na odvikavanju. U intervjuima je rekla da je imala 12 godina kada je počela koketirati s drogama.
| Foto: Dave Bedrosian/DPA/PIXSELL
Moss je u vezi s glumcem Johnnyjem Deppom bila četiri godine, a paparazzi su pratili svaki njihov korak. U medijima su bili na glasu kao najpoznatiji par na svijetu.
| Foto: PA/PRESS ASSOCIATION
Kćer Lilu Moss manekenka je rodila u rujnu 2002. godine, a i ona se danas bavi modelingom. S Lilinim ocem Jeffersonom Hackom nekoliko je puta prekidala i mirila se.
| Foto: KGC-412
S pjevačem benda The Libertines, Peteom Dohertyjem, vezu je započela 2005. godine, a upoznali su se na proslavi njezina 31. rođendana. Dvije godine kasnije Doherty je objavio da su zaručeni.
| Foto: Big Pictures/PIXSELL
Pjevač je nekoliko puta tijekom njihove veze imao problema sa zakonom zbog konzumiranja droga, zbog čega je bio uhićen. Moss je izbjegla probleme s policijom, no bila je na liječenju. Prekinuli su 2007. godine.
| Foto: Big Pictures/PIXSELL
Kate Moss je pokrenula vlastitu liniju odjeće, a izgradila je modno carstvo.
| Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Manekenku se smatra ikonom pop kulture. Osim s modnih pista, publika ju zna i kao glumicu nekoliko glazbenih spotova. Pojavila se u videima benda The White Stripes, Eltona Johna i Marianne Faithfull.
| Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
